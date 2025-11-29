Κύκλωμα συμβολαιογράφων μοίραζε άδειες παραμονής με αναγνώριση πατρότητας σε παιδιά Ρομά

Ο Αρειος Πάγος επικύρωσε την ποινή που είχε επιβληθεί σε μέλος κυκλώματος συμβολαιογράφων της Αθήνας και του Πειραιά, το οποίο αναγνώρισε εκτός γάμου 18 ανήλικα παιδιά γυναικών Ρομά. Ολα τα παιδιά είχαν γεννηθεί στην Πάτρα και το Ρίο, έτσι ώστε οι φερόμενοι βιολογικοί αλλοδαποί πατέρες τους (Πακιστανοί, Ινδοί κ.λπ.) να μπορούν να πάρουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα ως δήθεν βιολογικοί πατέρες ημεδαπών ανήλικων παιδιών.

