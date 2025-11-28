Καραχάλιος: Η Καρυστιανού στο Κύμα θα έχει το ρόλο της επιτίμου - Δεν θα υπήρχε χωρίς τη Μαρία
Υποστήριξε ότι «το Κύμα έχει μετρηθεί από 4% έως 8% και αν έρθει η Καρυστιανού θα φτάσει στο 20%»
Στο Κύμα και τη σχέση του με τη Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης ο Νίκος Καραχάλιος υποστηρίζοντας ότι «το Κύμα έχει μετρηθεί από 4% έως 8% και αν έρθει η Καρυστιανού θα φτάσει στο 20%».
Όπως είπε στο Kontra Channel «η κυρία Καρυστιανού ευλόγησε ουσιαστικά το Κύμα γιατί το Κύμα δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε η Μαρία Καρυστιανού. Το Κύμα, αυτό που λέω κινηματική αντιπολίτευση, η κυρία Καρυστιανού το προσωποποίησε».
Σύμφωνα με τον ίδιο «το Κύμα κατεβαίνει στις εκλογές όχι ως φονέας των γιγάντων αλλά ως αίτημα της κοινωνίας. Αν δεν έβλεπα την αντίδραση του κόσμου δεν θα συνέχιζα».
«Καταλαβαίνω ότι τις ημέρες που ανακοινώθηκε η Μαρία προβληματίστηκε γιατί είχαμε το σοκ της θετική αντίδρασης με 800.000 impressions από το λόγκο. Εμείς θέλουμε η Μαρία να αισθανθεί το κύμα ως φυσικό της χώρο. Όταν συνήλθε από το σοκ από το τσουνάμι και τις πρώτες αντιδράσεις του κοινού, δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε δημιουργία κινήματος. Γιατί να κάνει δεύτερο κίνημα ενώ υπάρχει το Κύμα; Αν θέλει να κάνει κόμμα θα πρέπει να το σκεφτεί» είπε ακόμα ο κ. Καραχάλιος προσθέτοντας ότι «αφού δεν τσακωνόμαστε δημοσίως, νομίζω ναι ότι έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις μας, εγώ το θεωρώ ενδοοικογενιακό καβγαδάκι. Έχω μιλήσει με συνεργάτες της».
Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε ότι «η Μαρία έλεγε στην αρχή δεν θα κάνει κάτι, και μετά ότι θα κάνει κίνημα και τώρα είπε ότι θα πολιτευτεί και θεωρεί τον εαυτό της πολιτικό πρόσωπο».
Κλείνοντας, τέλος, τις αναφορές του στην πρόεδρο της συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών είπε «η κυρία Καρυστιανού στο Κύμα έχει το ρόλο της επιτίμου, μπορεί να έρθει και η συνεργάτιδά της γιατί μαζί το γεννήσαμε».
