Θεοδωρικάκος σε Ανδρουλάκη: Ανακαλέστε το ψέμα περί κουμπαριάς του πρωθυπουργού με τον «Φραπέ»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του επικαλούμενος δημοσιεύματα και το περιεχόμενο διαλόγων του Γιώργου Ξυλούρη από τις επισυνδέσεις τις δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ