Θεοδωρικάκος σε Ανδρουλάκη: Ανακαλέστε το ψέμα περί κουμπαριάς του πρωθυπουργού με τον «Φραπέ»
Θεοδωρικάκος σε Ανδρουλάκη: Ανακαλέστε το ψέμα περί κουμπαριάς του πρωθυπουργού με τον «Φραπέ»
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του επικαλούμενος δημοσιεύματα και το περιεχόμενο διαλόγων του Γιώργου Ξυλούρη από τις επισυνδέσεις τις δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Να ανακαλέσει «το ψέμα» περί «κουμπαριάς» του πρωθυπουργού με τον «Φραπέ» του ΟΠΕΚΕΠΕ κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος στην Ολομέλεια της Βουλής, σημειώνοντας πως «η επιμονή στο ψέμα δεν θα του αποφέρει τίποτα».
Νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του στην Ολομέλεια διευκρινίζοντας ότι δεν έχει ο ίδιος άμεση γνώση αλλά επικαλείται δημοσιεύματα και το περιεχόμενο διαλόγων του Γιώργου Ξυλούρη από τις επισυνδέσεις τις δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Ανδρουλάκης κατέθεσε μάλιστα το σχετικό δημοσίευμα στην Βουλή το οποίο εμφανίζει τον πρώην πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να παντρεύει τον Μανώλη Ξυλούρη. Κατά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ο γαμπρός της φωτογραφίας είναι αδελφός του «Φραπέ».
«Έχετε πει ένα ψέμα και πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη γι’ αυτό. Το ψέμα είναι ότι ο κ. Ξυλούρης ο Φραπές - δεν τον γνωρίζω - είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού. Εσείς κύριε Αρχηγέ της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης οφείλετε να ζητήσετε συγγνώμη για το ψέμα σας ότι ο τύπος αυτός είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού για να συνεχίσει η συζήτηση» είπε αρχικά ο κ. Θεοδωρικάκος για να προσθέσει «Το αν είναι ή δεν είναι κουμπάρος αποτελεί αντικειμενικό γεγονός. Είναι ή δεν είναι λοιπόν; Όταν μιλάτε θα πρέπει να βασίζεστε σε στοιχεία. Δεν θα κερδίσετε τίποτα επιμένοντας σε ένα ψέμα. Τα υπόλοιπα αποτελούν κρεσέντο στο οποίο καταφεύγετε πιεζόμενος από τα κόμματα στα Αριστερά και από την επιστροφή του κ. Τσίμπα. Θα πρέπει όμως αυτά που λέτε να είναι πιο τεκμηριωμένα».
Από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης είπε: «είναι κουμπάρος, κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του Μητσοτάκη» ενώ σχολιάζοντας τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σημείωσε: «με κάλεσε να ανασκευάσω. Ότι ο Ξυλούρης δεν είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού. Για να δούμε τι λένε τα καλόπαιδα της γαλάζιας συμμορίας. Στις επισυνδέσεις ο Γ. Ξυλούρης στον αδελφό του να μην φύγει για Αθήνα για να δει τον κουμπάρο του τον Κυριάκο. Ποιος είναι ο Κυριάκος;».
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιμένοντας είπε «οι επισυνδέσεις αναφέρονται σε όλους. Μόνο στον Πίνατ δεν αναφέρονται. Τους έχουν αναφέρει και έχουν ζητήσει ραντεβού, κάλυψη και σταμάτημα ελέγχων. Δεν τα λέω εγώ. Τα γράφει η δικογραφία. Σήμερα ο Μητσοτάκης έχει το θράσος να σας βάζει να μου πείτε να διορθώσω τα λεγόμενα μου. Ο άνθρωπος των υποκλοπών. Μια εικόνα είναι 1000 λέξεις. Είναι κουμπάροι ο πρωθυπουργός και η Μπακογιάννη με τον Ξυλούρη; Φωτογραφία από δημοσίευμα του 2014».
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς φτάσαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία σε Λέρο, Πάτμο και Αττική - Το πλάνο δράσης μετά την έκθεση του ΕΜΠ
Τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι - Μία νεκρή από ανατροπή φορτηγού
Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
Νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του στην Ολομέλεια διευκρινίζοντας ότι δεν έχει ο ίδιος άμεση γνώση αλλά επικαλείται δημοσιεύματα και το περιεχόμενο διαλόγων του Γιώργου Ξυλούρη από τις επισυνδέσεις τις δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Ανδρουλάκης κατέθεσε μάλιστα το σχετικό δημοσίευμα στην Βουλή το οποίο εμφανίζει τον πρώην πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να παντρεύει τον Μανώλη Ξυλούρη. Κατά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ο γαμπρός της φωτογραφίας είναι αδελφός του «Φραπέ».
«Έχετε πει ένα ψέμα και πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη γι’ αυτό. Το ψέμα είναι ότι ο κ. Ξυλούρης ο Φραπές - δεν τον γνωρίζω - είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού. Εσείς κύριε Αρχηγέ της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης οφείλετε να ζητήσετε συγγνώμη για το ψέμα σας ότι ο τύπος αυτός είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού για να συνεχίσει η συζήτηση» είπε αρχικά ο κ. Θεοδωρικάκος για να προσθέσει «Το αν είναι ή δεν είναι κουμπάρος αποτελεί αντικειμενικό γεγονός. Είναι ή δεν είναι λοιπόν; Όταν μιλάτε θα πρέπει να βασίζεστε σε στοιχεία. Δεν θα κερδίσετε τίποτα επιμένοντας σε ένα ψέμα. Τα υπόλοιπα αποτελούν κρεσέντο στο οποίο καταφεύγετε πιεζόμενος από τα κόμματα στα Αριστερά και από την επιστροφή του κ. Τσίμπα. Θα πρέπει όμως αυτά που λέτε να είναι πιο τεκμηριωμένα».
Από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης είπε: «είναι κουμπάρος, κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του Μητσοτάκη» ενώ σχολιάζοντας τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σημείωσε: «με κάλεσε να ανασκευάσω. Ότι ο Ξυλούρης δεν είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού. Για να δούμε τι λένε τα καλόπαιδα της γαλάζιας συμμορίας. Στις επισυνδέσεις ο Γ. Ξυλούρης στον αδελφό του να μην φύγει για Αθήνα για να δει τον κουμπάρο του τον Κυριάκο. Ποιος είναι ο Κυριάκος;».
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιμένοντας είπε «οι επισυνδέσεις αναφέρονται σε όλους. Μόνο στον Πίνατ δεν αναφέρονται. Τους έχουν αναφέρει και έχουν ζητήσει ραντεβού, κάλυψη και σταμάτημα ελέγχων. Δεν τα λέω εγώ. Τα γράφει η δικογραφία. Σήμερα ο Μητσοτάκης έχει το θράσος να σας βάζει να μου πείτε να διορθώσω τα λεγόμενα μου. Ο άνθρωπος των υποκλοπών. Μια εικόνα είναι 1000 λέξεις. Είναι κουμπάροι ο πρωθυπουργός και η Μπακογιάννη με τον Ξυλούρη; Φωτογραφία από δημοσίευμα του 2014».
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς φτάσαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία σε Λέρο, Πάτμο και Αττική - Το πλάνο δράσης μετά την έκθεση του ΕΜΠ
Τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι - Μία νεκρή από ανατροπή φορτηγού
Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα