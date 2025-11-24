Η Κωνσταντοπούλου για το βιβλίο Τσίπρα: Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία
Επιλέγοντας να μην αναφέρει καν το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σημείωσε πως «κυκλοφόρησε σήμερα ένα βιβλίο ενός πρωθυπουργού που πρόδωσε την πιο ιερή λαϊκή εντολή και ετυμηγορία»
Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του εξαπέλυσε από την ολομέλεια της Βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Με παρέμβασή της στην Επετειακή Συνεδρίαση της Βουλής ανέφερε ότι θα διαβάσει με προσοχή το βιβλίο ωστόσο σχολιάζοντας τα πρώτα αποσπάσματα που έχουν διαρρεύσει - ορισμένα εκ των οποίων αφορούν και την ίδια - είπε «Άλλος ένας προδότης που καταγράφει οτι τον δυσκόλεψα στην προδοσία. Αυτή είναι η δέσμευση μας, να μην διευκολύνουμε καμία προδοσία του λαού», σχολίασε αναφερόμενη στις τραγικές μέρες του δημοψηφίσματος του 2015.
Ειδικότερα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, που απέφυγε την ονομαστική αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα, είπε για τον πρώην πρωθυπουργό: «Κυκλοφόρησε σήμερα ένα βιβλίο ενός πρωθυπουργού που πρόδωσε την πιο ιερή λαϊκή εντολή και ετυμηγορία. Την εντολή του δημοψηφίσματος. Η προδοσία έχει πολλές μορφές. Και ο λαός έχει προδοθεί πολλές φορές. Θα διαβάσω το βιβλίο. Βλέποντας όμως αυτά που κυκλοφορούν χαίρομαι ιδιαίτερα και αισθάνομαι μεγάλη τιμή που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία».
