Από αύριο η μόνιμη ενίσχυση των €250 στους συνταξιούχους - 600 εκατ. ευρώ σε 2,4 εκατ. πολίτες, όλα τα μέτρα

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οιπου έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024 και λαμβάνουν κύρια σύνταξη (όχι προσωρινή) τον Σεπτέμβριο 2025.Σε διαφορετική περίπτωση οι κατηγορίες αυτές των συνταξιούχων γίνονται δικαιούχοι του επιδόματος 250 ευρώ από την επόμενη χρονιά. Π.χ. Αν για έναν συνταξιούχο, που έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, έχει βγει εντολή για προσωρινή σύνταξη τον Οκτώβριο, τότε δεν δικαιούται το συγκεκριμένο οικονομικό βοήθημα πριν από τα Χριστούγεννα., ωστόσο δεν θα το λάβουν όλοι αυτομάτως, καθώς εφαρμόζονται, ενώ εξαιρέσεις υπάρχουν για όσους βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο συνταξιοδότησης ή λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη.Περίπου 300.000 άτομα που λαμβάνουν ήδηή τη, δικαιούνται το επίδομα χωρίς έλεγχο εισοδήματος. Για τους υπόλοιπους συνταξιούχους, η ενίσχυση συνδέεται με το συνολικό ετήσιο εισόδημα και την ακίνητη περιουσία.