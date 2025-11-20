Κώστας Καραμανλής: Στο ΟΑΚΑ για να δει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Ντουμπάι BC
Κώστας Καραμανλής: Στο ΟΑΚΑ για να δει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Ντουμπάι BC

Τον πρώην πρωθυπουργό συνόδευε η σύζυγός του Νατάσσα Παζαΐτη και η κόρη του Αλίκη

ΣτοTelecom Center Athens (OAKA) προκειμένου να δει από κοντά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Ντουμπάι BC, βρέθηκε απόψε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

Ο κ. Καραμανλής συνοδευόταν από την σύζυγό του Νατάσσα Παζαϊτη και την κόρη του Αλίκη

Στα επίσημα του κλειστού γηπέδου, δίπλα από την κα Παζαΐτη ήταν και η Δέσποινα Γιαννακοπούλου, μητέρα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

