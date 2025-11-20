Κώστας Καραμανλής: Στο ΟΑΚΑ για να δει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Ντουμπάι BC
Κώστας Καραμανλής: Στο ΟΑΚΑ για να δει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Ντουμπάι BC
Τον πρώην πρωθυπουργό συνόδευε η σύζυγός του Νατάσσα Παζαΐτη και η κόρη του Αλίκη
ΣτοTelecom Center Athens (OAKA) προκειμένου να δει από κοντά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Ντουμπάι BC, βρέθηκε απόψε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.
Ο κ. Καραμανλής συνοδευόταν από την σύζυγό του Νατάσσα Παζαϊτη και την κόρη του Αλίκη.
Στα επίσημα του κλειστού γηπέδου, δίπλα από την κα Παζαΐτη ήταν και η Δέσποινα Γιαννακοπούλου, μητέρα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
Ειδήσεις σήμερα
Pulse: Στο 30% η ΝΔ με 16 μονάδες προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ - Στο 59% οι θετικές γνώμες για τις ενεργειακές συμφωνίες
Νέος Κόσμος: Βίντεο καταγράφει τις στιγμές πριν από την καταδίωξη και τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου
Η Δήμητρα Ματσούκα είναι πολύ στεναχωρημένη, αδικεί τον εαυτό της, λέει ο δικηγόρος της
Ο κ. Καραμανλής συνοδευόταν από την σύζυγό του Νατάσσα Παζαϊτη και την κόρη του Αλίκη.
Στα επίσημα του κλειστού γηπέδου, δίπλα από την κα Παζαΐτη ήταν και η Δέσποινα Γιαννακοπούλου, μητέρα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
Ειδήσεις σήμερα
Pulse: Στο 30% η ΝΔ με 16 μονάδες προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ - Στο 59% οι θετικές γνώμες για τις ενεργειακές συμφωνίες
Νέος Κόσμος: Βίντεο καταγράφει τις στιγμές πριν από την καταδίωξη και τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου
Η Δήμητρα Ματσούκα είναι πολύ στεναχωρημένη, αδικεί τον εαυτό της, λέει ο δικηγόρος της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα