Πλεύρης για την εξέγερση στη δομή των Σερρών: Αντιδρούν γιατί τώρα αντιλαμβάνονται τη νέα πραγματικότητα για όσους δεν είναι πρόσφυγες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σέρρες Μετανάστες Θάνος Πλεύρης

Πλεύρης για την εξέγερση στη δομή των Σερρών: Αντιδρούν γιατί τώρα αντιλαμβάνονται τη νέα πραγματικότητα για όσους δεν είναι πρόσφυγες

Η διάπραξη ποινικών αδικημάτων εντός των δομών απλά επιβαρύνει τη θέση τους και επιταχύνει τη διαδικασία, τονίζει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

Πλεύρης για την εξέγερση στη δομή των Σερρών: Αντιδρούν γιατί τώρα αντιλαμβάνονται τη νέα πραγματικότητα για όσους δεν είναι πρόσφυγες
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ανάρτηση στο Χ με αφορμή την εξέγερση που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη δομή μεταναστών στις Σέρρες έκανε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, τονίζοντας ότι η αντίδραση αυτή ήταν αποτέλεσμα του νέου νόμου για όσους δεν είναι πρόσφυγες και προβλέπει «τάχιστη εξέταση ασύλου, απόρριψη, απέλαση και έως τότε καθεστώς κράτησης».

«Αυτή είναι η καθημερινότητα τους και τώρα που την αντιλαμβάνονται αντιδρούν» προσθέτει ο κ. Πλεύρης.

Σημειώνει, μάλιστα, ότι «η διάπραξη ποινικών αδικημάτων εντός των δομών απλά επιβαρύνει τη θέση τους και επιταχύνει τη διαδικασία» για να καταλήξει με το μήνυμα «καμία ανοχή στη λαθρομετανάστευση».

Η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη

30 συλλήψεις, δύο αστυνομικοί τραυματίες


Τα επεισόδια στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής ξέσπασαν το μεσημέρι της Τετάρτης (12/11) όταν 235 μετανάστες έριξαν ένα μέρος της περίφραξης και έβαλαν φωτιά σε ρούχα.  Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μετανάστες που έριξαν την περίφραξη απωθήθηκαν στο εσωτερικό από αστυνομικούς και έβαλαν φωτιά σε ρούχα στον προαύλιο χώρο της δομής η οποία δεν επεκτάθηκε. 

Κλείσιμο
Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 30 συλλήψεις για την εξέγερση, κυρίως μεταναστών από το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο. Σημειώνεται πως οι 3 από τους 30 συλληφθέντες, κατηγορούνται και για απόπειρα απόδρασης, καθώς επιχείρησαν να διαφύγουν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από πέτρα και ένας από δαγκωματιά κατά τη διάρκεια προσαγωγής. 

Για την υπόθεση σχηματίζεται δικογραφία ενώ αναμένεται να ελεγχθούν 
οι κάμερες ασφαλείας για να εντοπιστούν όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια. 

Σημειώνεται πως στη συγκεκριμένη δομή διαμένουν μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα μέσω Λιβύης. Στην πλειονότητά τους είναι Αιγύπτιοι, ενώ υπάρχουν άτομα από Πακιστάν και Μπαγκλαντές. 

Ειδήσεις σήμερα:

Από ξύλινο ιστιοφόρο που έκανε τουριστικά δρομολόγια ξεκίνησε η φωτιά που έκαψε και βύθισε 4 σκάφη στη Μαρίνα Ζέας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Σοκ σε φούρνο στη Λάρισα: 49χρονη σκοτώθηκε όταν τα μαλλιά της μπλέχτηκαν στο ζυμωτήριο

Η τραγική ιστορία της οικογένειας του Τζακ Νίκολσον: Η γυναίκα που νόμιζε για αδερφή του ήταν η μητέρα του
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης