Μαρίνα Ζέας: Από ξύλινο ιστιοφόρο ξεκίνησε η φωτιά που έκαψε και βύθισε 4 σκάφη - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα και γρήγορα επεκτάθηκε σε τρία σκάφη που ήταν δίπλα στο ξύλινο ιστιοφόρο
Από ένα ξύλινο ιστιοφόρο που έκανε τουριστικά δρομολόγια φαίνεται ότι ξεκίνησε η φωτιά στη Μαρίνα Ζέας από την οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς τέσσερα σκάφη τα οποία τελικά βυθίστηκαν.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες το ξύλινο σκάφος στο οποίο εκδηλώθηκε πρώτα η φωτιά, έκανε τουριστικά δρομολόγια σε Αίγινα και Μονή
Αρχικά βυθίστηκαν το ξύλινο ιστιοφόρο και δύο από τα σκάφη ενώ το τέταρτο βρέθηκε κάτω από την επιφάνεια του νερού λίγο πριν τις 9 το πρωί.
Δείτε βίντεο με τη στιγμή που οι φλόγες έχουν τυλίξει ένα από τα σκάφη
Δείτε βίντεο με τη μάχη των πυροσβεστών να σβήσουν τη φωτιά
Στην περιοχή επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα αλλά και πλοιάρια της πυροσβεστικής και του λιμενικού για ρίψεις νερού από θαλάσσης.
Από το λιμενικό έχουν τοποθετηθεί ειδικά φράγματα προκειμένου να αποφευχθεί ρύπανση των υδάτων.
Έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες εκδήλωση της φωτιάς διεξάγουν το ανακριτικό της πυροσβεστικής και το λιμενικό.
Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πληροφορία για κάποιον τραυματισμό από τη φωτιά.
