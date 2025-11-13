Ο Γερουλάνος επιμένει στα «καρφιά» προς τον Ανδρουλάκη και ανοίγει ατζέντα θέσεων για τη σύγκρουση στο Συνέδριο
Τι είπαν στελέχη στη χθεσινή συνεδρίαση της Οργανωτικής Γραμματείας
Διαφορετική οπτική από αυτή της ηγεσίας για το αποτύπωμα του ΠΑΣΟΚ προς τις εκλογές εκφράζει πλέον σε κάθε ευκαιρία ο Παύλος Γερουλάνος, διατυπώνοντας συγκεκριμένες προτάσεις για τη δημοσκοπική έκρηξη που προσδοκούν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Η έντονη ανησυχία και ο προβληματισμός για το αποτέλεσμα της εκλογικής μάχης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία παραμένουν ως τα δύο βασικά «συστατικά» της καθημερινής δράσης τους, αφού σε όλα τα γκάλοπ διαπιστώνουν τη μεγάλη απόσταση από το προβάδισμα της κυβερνητικής παράταξης και τον κίνδυνο απώλειας της πρωτοκαθεδρίας στην κεντροαρσιστερά εφόσον μπει εκ νέου στο «παιχνίδι» ο Αλέξης Τσίπρας με νέο κόμμα. Στη χθεσινή συνεδρίασης της Οργανωτικής Γραμματείας Συνεδρίου δεν κατέληξαν σε συγκεκριμένο ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου, παρότι ο επικεφαλής, Γιάννης Βαρδακαστάνης υποστήριξε ότι θα γίνει μέσα στο Μάρτιο του2026. Λίγες ώρες νωρίτερα ο Παύλος Γερουλάνος με άρθρο στην ιστοσελίδα του τόνιζε ότι: «Έχουμε δουλειά και δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να βιαστούμε για να δείξουμε ότι φέρνουμε στην κοινωνία κάτι νέο, κάτι φρέσκο, κάτι δυναμικό, κάτι ειλικρινές. Να αποδείξουμε ότι αυτό που λέμε το εννοούμε και το εφαρμόζουμε πρώτοι. Ένα τέτοιο συνέδριο Αναγέννησης του ΠΑΣΟΚ θα στείλει αποφασιστικά προεκλογικά σήματα Αναγέννησης του χώρου και της χώρας».
Ο κ. Γερουλάνος με το άρθρο του αφήνει σοβαρές αιχμές εναντίον της Χαριλάου Τρικούπη για τη λειτουργία των οργάνων και «αμφισβητεί» επί της ουσίας την αποτελεσματικότητα της μέχρι τώρα πορείας λέγοντας ότι: «Για να γίνει παράδειγμα του άλλου δρόμου το ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει, με τις πολιτικές του αποφάσεις σήμερα, να σηματοδοτήσει τον τρόπο που θα κυβερνήσει αύριο… Αν το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να οδηγήσει την χώρα σε μια «έκρηξη δημοκρατίας», με ένα σαρωτικό μήνυμα αξιοκρατίας, διαφάνειας, δικαιοσύνης και θεσμικότητας ώστε να χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες, τότε θα πρέπει να το κάνει πρώτο στη δική του λειτουργία». Την ίδια στιγμή πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης «διαβάζει» διαφορετικά τη σημερινή «εικόνα» του ΠΑΣΟΚ και δηλώνει στον ΣΚΑΙ ότι: «Υπάρχει μια πορεία μη αναστρέψιμη για τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ επειδή έχει πρόγραμμα, υπευθυνότητα και στρατηγική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι στο τέλος θα είναι ο παράγοντας που θα εκπλήξει και θα είναι νικητής στις επόμενες εκλογές». Μάλιστα όταν ο κ. Ανδρουλάκης ρωτήθηκε για την επισήμανση Γερουλάνου ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν έχει γίνει μια έκρηξη δημοκρατίας απέφυγε να απαντήσει με τον εξής ισχυρισμό: : «Δεν ξέρω τι είπε ο κ. Γερουλάνος. Ξέρω ότι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ πρέπει να μιλάνε για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και το στόχο να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία».
Η αλήθεια είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ όλο και περισσότερα στελέχη αναζητούν άλλους δρόμους για την ενίσχυση της δυναμικής του κόμματος, εκτιμώντας ότι το Συνέδριο είναι η μόνη ευκαιρία για να αποκτήσουν καθαρή και αποδοτική ρότα. Όπως ο Παύλος Γερουλάνος έτσι και ο Χάρης Δούκας προτείνουν ανοιχτό συνέδριο, όπου να απελευθερωθεί χώρος για τη σύγκρουση των απόψεων και να καταλήξουν σε μια κοινή γραμμή. Και οι δύο προτείνουν να «ανοίξουν» το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών- ο κ. Δούκας λέει ένα καθαρό «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ ο κ. Γερουλάνος αφού εξηγεί ότι πρέπει στο Συνέδριο καταρχάς να περιγράψουν τις θέσεις τους υπογραμμίζει για τις συνεργασίες: «Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Πέρα από την αυτονόητη απόρριψη σεναρίων συνεργασίας με τη ΝΔ, που θα δημιουργήσουν πρόβλημα και στη χώρα και στον χώρο, έχουμε πολλά να κερδίσουμε με καθαρές κουβέντες απέναντι στον ελληνικό λαό. Προσωπικά, πιστεύω σε ένα ΠΑΣΟΚ που επιμένει σε αυτόνομη πορεία, αλλά είναι ανοιχτό προς την κοινωνία, τους φορείς της, την κοινωνία των πολιτών, ακόμα και τάσεις και κόμματα, που ασπάζονται τις αρχές και τις αξίες μας, για να συνθέσουμε τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η πατρίδα».
Στη χθεσινή συνεδρίαση της Οργανωτικής Γραμματείας υπό τον κ. Βαρδακαστάνη (απουσίαζε ο κ. Ανδρουλάκης) ο Κώστας Πανταζής , στενός συνεργάτης του κ. Γερουλάνου παρουσίασε τη δέσμη προτάσεων του υποψήφιου για την ηγεσία στις περσινές κάλπες και ζήτησε εκ νέου συγκεκριμένη ημερομηνία Συνεδρίου. Για την ανάγκη να ακουστούν προς το Συνέδριο όλες οι απόψεις έκανε λόγο η Τόνια Αντωνίου, η Χαρά Κεφαλίδου και ο Θόδωρος Μαργαρίτης (επικεφαλής της Ανανεωτικής Αριστεράς) ο οποίος είπε με νόημα ότι στο ΠΣΟΚ μιλάμε για τη διεύρυνση με άλλες δυνάμεις αλλά είναι καλό να δούμε και αυτή εντός του ΠΑΣΟΚ που έβαλε πλάτη στα δύσκολα και συνέβαλε στη σύνθεση απόψεων με το προοδευτικό αποτύπωμά του. Ο κ. Μαργαρίτης όπως και άλλα στελέχη της ίδιας συνιστώσας εντός ΠΑΣΟΚ εισηγούνται το διάλογο με άλλες προοδευτικές δυνάμεις και δεν αποκλείουν ως εκ τούτου από το πλάνο της ανοιχτής συζήτησης και το κόμμα Τσίπρα. Στελέχη κοντά στο Νίκο Ανδρουλάκη προτίμησαν τους ήπιους τόνους- «έπαιξαν άμυνα», όπως χαρακτηριστικά είπε στέλεχος με την πεποίθηση ότι η Χαριλάου Τρικούπη θέλει να κερδίσει χρόνο και να αποφύγει τις συζητήσεις στα όργανα που συνήθως καταλήγουν στο άνοιγμα της ταμπακιέρας. Ο Θανάσης Γλαβίνας, πρώην εκπρόσωπος Τύπου και μέλος του οργάνου υποστήριξε ότι «όλοι πρέπει να περιφρουρήσουμε την προσυνεδριακή διαδικασία ώστε να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση όπως συνέβη στις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη ηγεσίας. Ο κ. Γλαβίνας πρότεινε στροφή στη Νεολαία, ενώ ο επίσης στενός συνεργάτης του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Ηρακλής Δρούλιας συμφώνησε με τον κ. Μαργαρίτη ότι «πρέπει να δοθεί μεγαλύτερος ζωτικός χώρος στη διεύρυνση εντός ΠΑΣΟΚ».
Προς το τέλος Νοεμβρίου σκοπεύουν να γίνει η «μεγάλη» ΚΟΕΣ, μια πανηγυρική συνεδρίαση με τη συμμετοχή όλων των Γραμματειών για να καταγραφεί η αφετηρία της προσυνεδριακής διαδικασίας και τα επίδικα.
