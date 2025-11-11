Γερουλάνος: Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε έκρηξη δημοκρατίας, πρέπει ν' αλλάξει η λειτουργία του κόμματος

Σε δηλώσεις του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ εξήγησε ότι έκρηξη σημαίνει πώς «από εκεί που είσαι, κάνεις ένα τεράστιο βήμα μπροστά»