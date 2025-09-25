Ανδρουλάκης κατά Γερουλάνου, Διαμαντοπούλου και Δούκα - «Γίνονται δηλώσεις προς τη λάθος κατεύθυνση»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νίκος Ανδρουλάκης Παύλος Γερουλάνος Άννα Διαμαντοπούλου Χάρης Δούκας ΠΑΣΟΚ

Ανδρουλάκης κατά Γερουλάνου, Διαμαντοπούλου και Δούκα - «Γίνονται δηλώσεις προς τη λάθος κατεύθυνση»

«Σεβασμός στις οικογένειες των θυμάτων» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απαντώντας στην Άννα Διαμαντοπούλου - «Ανοίγει ένας κύκλος εσωστρέφειας»

Ανδρουλάκης κατά Γερουλάνου, Διαμαντοπούλου και Δούκα - «Γίνονται δηλώσεις προς τη λάθος κατεύθυνση»
61 ΣΧΟΛΙΑ
Ξεκάθαρο μήνυμα προς το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στο OPEN, στον απόηχο των πρόσφατων δηλώσεων των Άννας Διαμαντοπούλου, Παύλου Γερουλάνου και Χάρη Δούκα. Ο πρόεδρος του κόμματος απάντησε με αιχμές, επιχειρώντας ταυτόχρονα να κλείσει κάθε συζήτηση περί εσωστρέφειας.

Για τα σχόλια του Παύλου Γερουλάνου περί «κολλημένης βελόνας», ο κ. Ανδρουλάκης αντέτεινε πως «στη ΔΕΘ δεν υπήρξε τομέας που το ΠΑΣΟΚ να μην είχε συγκεκριμένη πρόταση», υπογραμμίζοντας ότι «το ότι δεν κουβαντιάζουμε αυτά, δείχνει ότι κάποιες δηλώσεις είναι προς τη λάθος κατεύθυνση». «Αντί να γίνεται συζήτηση που αφορά τις θέσεις και το πρόγραμμα, ανοίγει ένας κύκλος εσωστρέφειας», σημείωσε.

Απαντώντας στις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου ότι ευθύνη του ΠΑΣΟΚ δεν είναι «να γίνουμε η Καρυστιανού ή η Κωνσταντοπούλου, αλλά να φέρουμε τα ζητήματα στη Βουλή», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε: «57 άνθρωποι χάθηκαν, 57 οικογένειες θρήνησαν και θρηνούν. Πρέπει να έχουμε σεβασμό γιατί οι άνθρωποι αυτοί περνάνε μια μεγάλη περιπέτεια στη ζωή τους. Οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν ότι ένα κόμμα προσπαθεί –χωρίς να εργαλειοποιεί– να αποκαλυφθεί η αλήθεια».

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dd1rbhgy8skx)

Σε ερώτηση για τις ενστάσεις του Χάρη Δούκα σχετικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε εκ νέου ότι «δεν υπάρχει σενάριο συγκυβέρνησης με τη Ν.Δ.».

Παράλληλα, σχολιάζοντας την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, έκανε λόγο για «διπλωματική αποτυχία κι ερασιτεχνισμό», υποστηρίζοντας ότι «ο Ερντογάν πήγε και έκανε ακόμη μια παρέλαση προκλήσεων».

Τέλος, αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών, σημείωσε ότι «ο Πάνος Ρούτσι ζητάει κάτι πάρα πολύ εύλογο», ενώ για τις δηλώσεις της προέδρου του Αρείου Πάγου σχολίασε: «δουλειά του Αρείου Πάγου δεν είναι να κάνει πολιτικές τοποθετήσεις».


Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Οι αλλαγές στο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Δείτε τις νέες δυνατότητες

Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπατζί έκανε δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου - «Μας σώσατε τη ζωή» είπε για το ατύχημα το 2023

Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
61 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης