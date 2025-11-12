Μαρινάκης: Αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, θα αντιπαρατεθούμε πολιτικά – Ο Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που μείωσε τους περισσότερους φόρους
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στις αιχμές του πρώην πρωθυπουργού τονίζοντας πως δεν υπάρχει λόγος αντιπαράθεσης εκτός αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια για νέο κόμμα
Σαφές μήνυμα προς τον Αντώνη Σαμαρά έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μετά τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι δεν υπάρχει λόγος πολιτικής αντιπαράθεσης «με έναν πρώην πρωθυπουργό που λέει όσα πιστεύει», ωστόσο πρόσθεσε ότι εάν ο κ. Σαμαράς προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος, τότε «θα είναι ένας από τους πολιτικούς μας αντιπάλους και θα αντιπαρατεθούμε πολιτικά».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να επικεντρωθεί σε θέματα που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών: «Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό εκ του ρόλου μου να πω στους νέους ότι από τον Ιανουάριο θα έχουν μηδενική φορολογία. Προτιμώ να μιλήσω για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, προτιμώ να μιλήσω ότι η χώρα μας έχει τον χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων για ακόμη 1 μήνα. Αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο».
Απαντώντας στη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά ότι η Νέα Δημοκρατία «πασοκοποιήθηκε» και δεν ασκεί κεντροδεξιά πολιτική, ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε αυτή την κατηγορία «την πιο άδικη»: «Η ίδια η ιδρυτική διακήρυξη της ΝΔ μάς ωθεί να φύγουμε από τις ταμπέλες, πολλώ δε μάλλον το 2025. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που έχει μειώσει τους περισσότερους φόρους από οποιονδήποτε άλλον προκάτοχό του. Μάλλον φιλελεύθερο το λες. Είναι ο πρωθυπουργός που θωράκισε τα σύνορά μας, αντιμετώπισε μεταναστευτικές κρίσεις, μείωσε τις ροές κατά 80%. Είναι ο πρωθυπουργός που εξοπλίζει τη χώρα, ο πρωθυπουργός της Chevron, της ExxonMobil και του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού».
Συνεχίζοντας, επεσήμανε: «Αν αυτή η Ελλάδα – που από την Ελλάδα της γραβάτας έγινε η Ελλάδα του Κογκρέσου – αν όλη αυτή η πολιτική δεν είναι κεντροδεξιά, τότε να μου πείτε τι είναι. Εμένα δεν μου αρέσουν οι ταμπέλες, μου αρέσει να μιλώ με επιχειρήματα».
