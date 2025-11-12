Πλεύρης: Καμία ανοχή στους μαντράχαλους μετανάστες που είναι ενήλικοι και όταν έρχονται στην Ελλάδα δηλώνουν ανήλικοι
Πλεύρης: Καμία ανοχή στους μαντράχαλους μετανάστες που είναι ενήλικοι και όταν έρχονται στην Ελλάδα δηλώνουν ανήλικοι
Σύμφωνα με τα πρώτα τεστ ανηλικότητας, στις 104 περιπτώσεις που εξετάστηκαν, το 60% βρέθηκε να είναι ενήλικοι ενώ είχαν δηλώσει ψευδώς πως είναι ανήλικοι - Ποια τα πλεονεκτήματα για τους ανηλίκους
Για τα αποκαλυπτικά στοιχεία όσον αφορά στα τεστ ανηλικότητας στους μετανάστες μίλησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης στο Action 24 το πρωί της Τετάρτης.
Υπενθυμίζεται πως όπως έγραψε χθες το protothema.gr, από τα πρώτες 104 ιατρικές εξετάσεις, ήδη το 60% έχει διαπιστωθεί πως είναι ενήλικοι παρά τη δήλωσή τους ότι είναι κάτω των 18 ετών. Μιλώντας σχετικά ο κ. Πλεύρης τόνισε πως δεν θα υπάρχει καμμία ανοχή σε «μαντράχαλους οι οποίοι είναι ενήλικοι στις περιοχές τους και έρχονται εδώ να πουν ότι είναι ανήλικοι».
Ο υπουργός σημείωσε ότι οι εν λόγω ιατρικές εξετάσεις διενεργούνται εδώ και 1,5 μήνα, σε περιπτώσεις στις οποίες οι διοικήσεις κρίνουν ότι υπάρχουν αμφιβολίες για τις ηλικίες και δεν αφορά σε ανθρώπους των οποίων η ηλικία είναι εμφανής. Όπως είπε δε, οι μετανάστες δηλώνουν ψευδή ηλικία γιατί οι ανήλικοι έχουν διαφορετικό καθεστώς αντιμετώπισης.
Δείτε βίντεο:
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-de6ki0qcu5uh)
Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, στα πλεονεκτήματα των ανηλίκων είναι ότι δεν γίνεται απέλαση μέχρι να ενηλικιωθούν. «Μάλιστα επειδή, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ορισμένοι δηλώνουν ότι θέλουν να πάνε σχολείο, μπορούν να κερδίσουν ένα χρονικό περιθώριο που μπορεί να φτάσει έως και τα 23 τους έτη», είπε. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν ζουν σε καθεστώς κράτησης, ενώ οι συνθήκες διαμονής είναι διαφορετικές.
Με βάση τα πρώτα στοιχεία που εξέτασε κατά πληροφορίες ο Γενικός Γραμματέας Αιτούντων Άσυλο, Δημήτρης Γλυμής, στις 104 περιπτώσεις που είχαν χαρακτηριστεί «ύποπτες» από τους διευθυντές δομών και υπηρεσιών ασύλου, διαπιστώθηκε ότι:
- 59 άτομα ήταν ενήλικες,
- 10 πράγματι ανήλικοι,
- 35 περιπτώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη εξέτασης.
Επιπλέον, σημαντικός αριθμός μεταναστών αρνήθηκαν να υποβληθούν στις εξετάσεις, οπότε, με βάση το νομικό πλαίσιο, κατατάχθηκαν αυτόματα στην κατηγορία των ενηλίκων.
Δείτε βίντεο:
