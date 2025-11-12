Πλεύρης: Καμία ανοχή στους μαντράχαλους μετανάστες που είναι ενήλικοι και όταν έρχονται στην Ελλάδα δηλώνουν ανήλικοι

Σύμφωνα με τα πρώτα τεστ ανηλικότητας, στις 104 περιπτώσεις που εξετάστηκαν, το 60% βρέθηκε να είναι ενήλικοι ενώ είχαν δηλώσει ψευδώς πως είναι ανήλικοι - Ποια τα πλεονεκτήματα για τους ανηλίκους