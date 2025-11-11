Αποκαλυπτικά τα πρώτα τεστ ηλικίας σε παράνομους μετανάστες - Πάνω από το 60% όσων δήλωναν ανήλικοι είναι τελικά ενήλικες

Κλείσιμο

Αποκαλυπτικά είναι τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για τη διαπίστωση της ανηλικότητας αιτούντων άσυλο, που εφαρμόζεται από τα τέλη Αυγούστου με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου και Υγείας.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες,που δήλωναν ανήλικοιγεγονός που αναδεικνύει την έκταση του φαινομένου των ψευδών δηλώσεων για την απόκτηση ευεργετημάτων από την Πολιτεία.Το νέο πρωτόκολλο, που υπεγράφη στις 22 Αυγούστου από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, την Υφυπουργόκαι τον Υπουργό Υγείαςπροβλέπει καθορισμένη ιατρική διαδικασία για τις περιπτώσεις όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες εκφράζουν αμφιβολίες για την ηλικία του αιτούντος. Το πλαίσιο περιγράφει σειρά εξετάσεων -από οδοντιατρική και ακτινολογική εκτίμηση έως αξιολόγηση οστικής ωρίμανσης- και εφαρμόζεται μόνο όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η δηλωθείσα ηλικία δεν είναι αξιόπιστη.Με βάση τα πρώτα στοιχεία που εξέτασε κατά πληροφορίες ο Γενικός Γραμματέας Αιτούντων Άσυλο, Δημήτρης Γλυμής, στις 104 περιπτώσεις που είχαν χαρακτηριστεί «ύποπτες» από τους διευθυντές δομών και υπηρεσιών ασύλου, διαπιστώθηκε ότι:- 59 άτομα ήταν ενήλικες,- 10 πράγματι ανήλικοι,- 35 περιπτώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη εξέτασης.Επιπλέον, σημαντικός αριθμός μεταναστών αρνήθηκαν να υποβληθούν στις εξετάσεις, οπότε, με βάση το νομικό πλαίσιο, κατατάχθηκαν αυτόματα στην κατηγορία των ενηλίκων.Το εύρημα φωτίζει μια γνωστή πρακτική που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια: πολλοί μετανάστες, ιδιαίτερα άνδρες 18–35 ετών, δήλωναν ανήλικοι για να αποφύγουν τη διοικητική κράτηση και να ενταχθούν σε καθεστώς προστασίας, φιλοξενίας και προνομιακών διαδικασιών ασύλου. Η ανηλικότητα παρέχει διαφορετικό νομικό καθεστώς, ειδικά ως προς τη στέγαση, την ελευθερία κινήσεων και την πρόσβαση σε υπηρεσίες. Επομένως, η δυνατότητα κατάχρησης του συστήματος υπονόμευε τη διαδικασία ασύλου αλλά και την προστασία των πραγματικών ανήλικων ασυνόδευτων.- Ιατρική αξιολόγηση σωματικής ανάπτυξης.- Ψυχοκοινωνική αξιολόγηση από ειδικό επιστήμονα.- Ακτινογραφία αριστερού καρπού/χεριού για τον προσδιορισμό οστικής ηλικίας.