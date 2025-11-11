Τσίπρας για την «Ιθάκη» του: Το reload, η γυροβολιά και το Πρώτο Θέμα- Ακούστε όλη τη συνέντευξη
Συμμετείχε σε podcast ενόψει της κυκλοφορίας του βιβλίου του - Προσπάθησα να είμαι όσο το δυνατόν λιγότερο άδικος απέναντι στους ανθρώπους και στα γεγονότα -Τι είπε για την επιλογή του τίτλου
Για το βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη» και τη διαδικασία συγγραφής του μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας στο podcast Bookvoice με τον Αιμίλιο Χειλάκη και τον Σπήλιο Λαμπρόπουλο, περιγράφοντας το έργο του ως μια προσωπική και πολιτική διαδρομή αυτογνωσίας, αλλά και ένα χρέος απέναντι στην ιστορία. Ο ίδιος φαίνεται να προτιμά τον όρο reload, αντί του rebranding - - γέμισα τις μπαταρίες μου, λέει- και καταλήγει λέγοντας ότι η Ιθάκη είναι το ταξίδι, δεν είναι προορισμός, λέει, «είναι ταξίδι αέναο». Από τη συνέντευξη πάντως, δεν έλειψε η αναφορά στο Πρώτο Θέμα, αφού όταν ρωτήθηκε αν η αναγνωρισιμότητα τον δυσκολεύει, εκείνος απάντησε ότι πλέον ένας επώνυμος που πάρει να ρίξει μια... γυροβολιά, ξέρει ότι «θα είναι την άλλη μέρα, την ίδια στιγμή στο Πρώτο Θέμα».
Το βιβλίο στην εκδοχή του, τού BookVoice, διαβάζει ο ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης, ωστόσο, σε συγκεκριμένα κεφάλαια, ακούγεται ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός: Σ΄αυτά που αφορούν την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, για την ημέρα του δημοψηφίσματος, για την 17ωρη διαπραγμάτευση, το τέλος του μνημονίου, αλλά και στον πρόλογο.
Ο κ.Τσίπρας, αναφέρεται και στο γεγονός ότι την ημέρα του δημοψηφίσματος είχε γενέθλια ο γιος του, πράγμα που ο πρώην πρωθυπουργός ξέχασε. Οταν πήγε η κ.Μπαζιάνα να του το υπενθυμίσει, εκείνος από την αγωνία της μέρας, την απέπεμψε. «Περιγράφω κάποιες στιγμές που αφορούν το πώς εγώ με την σύντροφό μου βιώσαμε κάποιες καταστάσεις, το πώς ένιωσα για παράδειγμα, να κάνω και εγώ ένα spoiler, όταν την ημέρα του δημοψηφίσματος είχε γενέθλια ο μικρός μου γιος και εγώ δεν τα θυμήθηκα. Τι να θυμηθείς εκείνη την ώρα. Και έψαχνε αγωνιωδώς να μου το θυμίσει η σύντροφός μου και εγώ την έδιωχνα από την αίθουσα γιατί είχα συνεδρίαση ότι παιζόταν το μέλλον της χώρας», είπε χαρακτηριστικά.
Πάντως, στους δύο γιους του, που είναι πλέον 15 και 13 ετών, ο κ.Τσίπρας ζητά να ακούνε και λίγο... Lex, όχι μόνο Snik. Σε ό,τι αφορά τον ίδιο, ο κ.Τσίπρας αρνείται τον όρο «συνταξιούχος»: «Γράφω το βιβλίο έχοντας αποφασίσει ότι δεν είμαι συνταξιούχος, και άρα έχοντας αποφασίσει ότι θα φάω... ξύλο. Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρομαι είναι εν ζωή. Κάνω την αυτοκριτική μου, αλλά κάνω και κριτική».
Ο πρώην πρωθυπουργός, εξήγησε ότι η συγγραφή της «Ιθάκης» είχε για εκείνον χαρακτήρα λύτρωσης και εσωτερικής ανασύνταξης: «Αυτό το βιβλίο έχει έναν χαρακτήρα χρέους απέναντι στην ιστορία, αλλά έχει και έναν χαρακτήρα κάθαρσης, αυτογνωσίας, επαναπροσέγγισης της αλήθειας και των γεγονότων. Ήταν σαν να ξαναγέμισα τις μπαταρίες μου μέσα από τη συγγραφή των γεγονότων και την αποτύπωση στο χαρτί της δικής μου αλήθειας», ανέφερε.
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «το βιβλίο γράφτηκε και μία και δεύτερη και τρίτη φορά», καθώς στόχος του ήταν να αποτυπώσει τα γεγονότα με όσο το δυνατόν περισσότερη αντικειμενικότητα. «Δεν έχω αφήσει τίποτα εκτός. Προσπάθησα να είμαι όσο πιο αντικειμενικός και όσο το δυνατόν λιγότερο άδικος απέναντι στους ανθρώπους και στα γεγονότα», σημείωσε.
Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον συμβολισμό του τίτλου του βιβλίου, τονίζοντας ότι η «Ιθάκη» δεν είναι προορισμός, αλλά ένα διαρκές ταξίδι που αφορά τόσο την πολιτική όσο και τη ζωή: «Η Ιθάκη δεν είναι ένας προορισμός, είναι ένα ταξίδι αέναο. Αυτό αφορά τον καθένα από εμάς. Γιατί όλοι βιώνουμε τις δικές μας Οδύσσειες και έχουμε τις δικές μας Ιθάκες», σημείωσε.
Όπως εξήγησε, ο τίτλος αποκτά και φιλοσοφική διάσταση, καθώς «συνδέεται με την περιπέτεια που έχει ο κάθε άνθρωπος παλεύοντας, διεκδικώντας, ελπίζοντας, κάνοντας όνειρα και κατακτώντας κάποια από αυτά».
«Ένας πρώην πρωθυπουργός που γράφει σε ενεστώτα χρόνο»Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι η «Ιθάκη» διαφέρει από τα συνηθισμένα πολιτικά απομνημονεύματα, καθώς είναι γραμμένη σε ενεστώτα χρόνο: «Η ιδιαιτερότητα είναι ότι κανείς πρώην πρωθυπουργός δεν γράφει σε ενεστώτα χρόνο. Όλοι γράφουν σε παρελθόντα χρόνο. Κάνω την αυτοκριτική μου, αλλά κάνω και κριτική», είπε χαρακτηριστικά.
«Ήρθε η στιγμή να μιλήσω»Αναφερόμενος στην περίοδο μετά την αποχώρησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας επισήμανε πως ένιωσε την ανάγκη να μοιραστεί τη δική του οπτική για τα γεγονότα: «Όταν αποφάσισα να παραιτηθώ, είχα στο μυαλό μου ότι έρχεται η στιγμή που πρέπει να μιλήσω. Διότι για αυτή τη δραματική περίοδο της ελληνικής σύγχρονης ιστορίας έχουν μιλήσει πάρα πολλοί – ξένοι και Έλληνες».
Επίσης, χαρακτήρισε τη διαδικασία της συγγραφής ψυχοθεραπευτική και λυτρωτική, λέγοντας: «Για μένα όλη αυτή η διαδικασία είχε έναν χαρακτήρα λύτρωσης, κάθαρσης, αυτογνωσίας. Και ναι, όντως το κομμάτι της αφήγησης, όταν μεταφέρεται το βίωμα στο χαρτί, έχει μια ιδιαίτερη γοητεία».
Από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, πάντως, δεν έλειψε και η αναφορά του στο Πρώτο Θέμα. Ερωτηθείς αν τον έχει κουράσει η αναγνωρισιμότητα, όταν πηγαίνει θέατρο ή σινεμά, ο πρώην πρωθυπουργός είπε:
«Η ζωή ενός ανθρώπου όταν γίνεται αναγνωρίσιμος, αλλάζει. Κακά τα ψέματα όμως, είναι και στο πώς το διαχειρίζεσαι αυτό, στο πώς συμπεριφέρεσαι εσύ ο ίδιος και νομίζω τόσο εγώ όσο και η σύντροφός μου έχουμε φροντίσει αυτό να το διαχειριστούμε με όρους κανονικότητας. Δηλαδή δεν θα σκεφτούμε να μην βγούμε έξω επειδή θα μας φωτογραφίσουν. Θα βγούμε, θα πάμε, πηγαίνουμε σινεμά, πηγαίνουμε θέατρο, πηγαίνουμε σε μια ταβέρνα να φάμε, να πιούμε ένα ποτό. Εντάξει, το κακό με την τεχνολογία είναι ότι σου μεταφέρει πάρα πολύ εύκολα την είδηση, αλλά σε ό, τι αφορά και την ιδιωτικότητα, στην περιορίζει. Δηλαδή πριν ανακαλυφθούν τα κινητά, φαντάζομαι ότι θα ήταν πιο εύκολο για έναν αναγνωρίσιμο να πάει να πιει ένα ποτό ή να πάει να ακούσει σε μια συναυλία ή σε ένα ρεμπετάδικο απ’ ό, τι τώρα που ξέρεις ότι αν θα σηκωθείς να ρίξεις μια γυροβολιά, θα είσαι την άλλη μέρα, την ίδια στιγμή στο Πρώτο Θέμα. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα και βρίσκεις τρόπους να την ξεπερνάς».
