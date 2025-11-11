Τσίπρας για την «Ιθάκη» του: Το reload, η γυροβολιά και το Πρώτο Θέμα- Ακούστε όλη τη συνέντευξη

Επίσης, χαρακτήρισε τη διαδικασία της συγγραφής ψυχοθεραπευτική και λυτρωτική, λέγοντας: «Για μένα όλη αυτή η διαδικασία είχε έναν χαρακτήρα λύτρωσης, κάθαρσης, αυτογνωσίας. Και ναι, όντως το κομμάτι της αφήγησης, όταν μεταφέρεται το βίωμα στο χαρτί, έχει μια ιδιαίτερη γοητεία».Από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, πάντως, δεν έλειψε και η αναφορά του στο Πρώτο Θέμα. Ερωτηθείς αν τον έχει κουράσει η αναγνωρισιμότητα, όταν πηγαίνει θέατρο ή σινεμά, ο πρώην πρωθυπουργός είπε:«Η ζωή ενός ανθρώπου όταν γίνεται αναγνωρίσιμος, αλλάζει. Κακά τα ψέματα όμως, είναι και στο πώς το διαχειρίζεσαι αυτό, στο πώς συμπεριφέρεσαι εσύ ο ίδιος και νομίζω τόσο εγώ όσο και η σύντροφός μου έχουμε φροντίσει αυτό να το διαχειριστούμε με όρους κανονικότητας. Δηλαδή δεν θα σκεφτούμε να μην βγούμε έξω επειδή θα μας φωτογραφίσουν. Θα βγούμε, θα πάμε, πηγαίνουμε σινεμά, πηγαίνουμε θέατρο, πηγαίνουμε σε μια ταβέρνα να φάμε, να πιούμε ένα ποτό. Εντάξει, το κακό με την τεχνολογία είναι ότι σου μεταφέρει πάρα πολύ εύκολα την είδηση, αλλά σε ό, τι αφορά και την ιδιωτικότητα, στην περιορίζει. Δηλαδή πριν ανακαλυφθούν τα κινητά, φαντάζομαι ότι θα ήταν πιο εύκολο για έναν αναγνωρίσιμο να πάει να πιει ένα ποτό ή να πάει να ακούσει σε μια συναυλία ή σε ένα ρεμπετάδικο απ’ ό, τι τώρα που ξέρεις ότι αν θα σηκωθείς να ρίξεις μια γυροβολιά, θα είσαι την άλλη μέρα, την ίδια στιγμή στο Πρώτο Θέμα. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα και βρίσκεις τρόπους να την ξεπερνάς».