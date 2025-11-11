Πιερρακάκης: Δίνουμε κίνητρα για συνέργειες για να μεγαλώσουν οι επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα
«Η Βόρεια Ελλάδα έχει τα θεμέλια, τους ανθρώπους και τις ιδέες για να πρωταγωνιστήσει στη νέα εποχή», είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός
Τις προκλήσεις, αλλά και τις ευκαιρίες που διανοίγονται για τον βιοτεχνικό κλάδο και για τη Βόρεια Ελλάδα υπογραμμίζει με ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή την παρουσία του στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Όπως τονίζει ο κύριος Πιερρακάκης «η Βόρεια Ελλάδα έχει τα θεμέλια, τους ανθρώπους και τις ιδέες για να πρωταγωνιστήσει στη νέα εποχή. Αυτό είχα την ευκαιρία να επιβεβαιώσω χθες, στις συναντήσεις με τον Υφυπουργό Μακεδονίας - Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και με εκπροσώπους του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης μιλήσαμε για τις μεγάλες αλλαγές, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του βιοτεχνικού κλάδου στη σημερινή εποχή των μεγάλων τεχνολογικών αλλαγών.
Δίνουμε κίνητρα και εργαλεία στήριξης και συνεργειών, που θα βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μεγαλώσουν, αυξάνοντας θεαματικά τις δυνατότητες που έχουν για την εξασφάλιση χρηματοδότησης και για τη διαμόρφωση μιας ισχυρά εξαγωγικής ταυτότητας».
