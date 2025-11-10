Μητσοτάκης στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Ο Daniel θα στοιχίσει πάνω από €3 δισ. - Προχωρούν τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η Πολιτεία έχει ήδη διαθέσει πάνω από 3,3 δισ. ευρώ για έργα αποκατάστασης, αποζημιώσεις και στήριξη εισοδημάτων, προσθέτοντας πως «αν η ελληνική οικονομία δεν είχε τη δυναμική που έχει σήμερα, δεν θα μπορούσαμε να σταθούμε τόσο ουσιαστικά δίπλα στη Θεσσαλία».

Ο πρωθυπουργός στο κέντρο, συνομιλεί με τους Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο

Από αριστερά: Η υπ. Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αντιπρόεδρος της ΕΕΕ, Μιχάλης Χανδρής, η υπ. Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. - Πάνω στο κέντρο, οι Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος