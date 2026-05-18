Ανοιξε η πόρτα του... φρενοκομείου στον ΣΥΡΙΖΑ: Κύμα συμπαράστασης υπέρ Πολάκη και πυρά κατά Φάμελλου στη σκιά του κόμματος Τσίπρα
Η αλληγορική ανάρτηση με τον Φάμελλο στο ντιβάνι του... ψυχαναλυτή του: «Νομίζεις ότι γίνεσαι ηγέτης όταν πουλάς τσαμπουκά στους ίσους σου, αλλά στην Ιστορία Ηγέτης γίνεσαι όταν γίνεις πατροκτόνος»
Μορφή χιονοστιβάδας εκλαμβάνει τις τελευταίες ώρες η διαγραφή του βουλευτή Χανίων, Παύλου Πολάκη, καθώς κορυφαία στελέχη του χώρου εκφράζονται δημόσια κατά της αποπομπής του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα και ενώ μέτρα αντίστροφα ο χρόνος για την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα.
«Έχουμε υποχρέωση να βρούμε τον βηματισμό μας στον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ γιατί η Αριστερά είναι κοινωνική αναγκαιότητα”, παρατήρησε σήμερα στον Αθήνα 9,84 η Ρένα Δούρου, Τομεάρχισσα Εξωτερικών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. “Οι πολίτες μας το λένε με κάθε τρόπο: βρείτε τα για να τελειώνουμε με τη Δεξιά. Και αυτό πρέπει να κάνουμε. Όμως όσα έγιναν το σαββατοκύριακο δεν βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση”, πρόσθεσε, εξηγώντας ότι “ο προοδευτικός χώρος έχει ήδη αρκετά ταλαιπωρηθεί από συγκρουσιακές λογικές που σε τελική ανάλυση εξυπηρετούν τη δεξιά για αυτό και πρέπει άμεσα να απομακρυνθούμε από αυτές”.
Την ίδια ώρα με ανάρτηση του ο πρώην Ευρωβουλευτής και ιστορικό στέλεχος, Δημήτρης Παπαδημούλης υποστήριξε πως «στην μάχη εναντίον της δεξιάς και της πολιτικής της ακρίβειας, των εντεινόμενων ανισοτήτων και της διαφθοράς, κανείς δεν περισσεύει!»
«Όσοι πιστεύουν ότι η Αριστερά θα ξαναγίνει μεγάλη και νικηφόρα, με καρατομήσεις, διαγραφές, σκληρό αρχηγισμό και διαιώνιση της πολυδιάσπασης, αγνοούν τη ιστορική εμπειρία, περιφρονούν την δίψα των αριστερών πολιτών για ενότητα και κάνουν τεράστιο λάθος. Μακάρι να διαψευστώ, αλλά πολύ φοβάμαι ότι αυτό το λάθος θα πληρωθεί ακριβά!» κατέληξε ο κ. Παπαδημούλης.
Από πλευράς του, ο γνωστός ιερέας, Ιωάννης Βάθης, που παρακολουθεί επι χρόνια στενά τα τεκταινόμενα του χώρου με ανάρτηση του υποστήριξε πως «λάθος η διαγραφή» συνοδεύοντας το σχόλιο του με μια φωτογραφία του Παύλου Πολάκη.
Με μια αλληγορική μακροσκελή ανάρτηση, θέση υπέρ του Παύλου Πολάκη παίρνει και ο πρώην Υπουργός Επικρατείας, Χριστόφορος Βερναρδάκης, μεταφέροντας έναν εικονικό διάλογο μεταξύ Φάμελλου με τον... ψυχαναλυτή του. «Νομίζεις ότι γίνεσαι ηγέτης όταν πουλάς τσαμπουκά στους ίσους σου. Αλλά στην Ιστορία Ηγέτης γίνεσαι όταν γίνεις πατροκτόνος», γράφει με νόημα ο κ. Βερναρδάκης.
Από πλευράς του, ο Νίκος Παππάς ζήτησε σήμερα να συνεδριάσει άμεσα η Πολιτική Γραμματεια του κόμματος με την συμμετοχή του Παύλου Πολάκη.
Την ίδια ώρα, στον Πολυχώρο Κλακάζ θα παραστεί σε εκδήλωση της νεολαίας ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας και ενώ νωπή είναι η παραίτηση της Ελένης Αυλωνίτου από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, με κατεύθυνση το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού.
Παρέμβαση Πολάκη στην ΠαλλήνηΕν τω μεταξύ, ο Παύλος Πολακης αναμένεται να παρέμβει σε λίγη ώρα σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στην Παλλήνη, όπως μετέδωσε το Protothema.gr, όπου εκτιμάται ότι θα δώσουν το παρών και στελέχη που τάσσονται εσωκομματικά στο πλευρό του. Πριν λίγη ώρα ανακοινώθηκε στη Βουλή ότι ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος έσπευσε να σχολιάσει: «Ανεξάρτητος βουλευτής ο Πολάκης, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα».
