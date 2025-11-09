Ο Λαζαρίδης απαντά στον Σαμαρά για τον χαρακτηρισμό «βεζίρης»: Αν αγαπάει την παράταξη να στηρίξει τον Μητσοτάκη
Ο Λαζαρίδης απαντά στον Σαμαρά για τον χαρακτηρισμό «βεζίρης»: Αν αγαπάει την παράταξη να στηρίξει τον Μητσοτάκη
Αν δεν το πράξει ο ιστορικός του μέλλοντος θα τον κρίνει και πάλι αρνητικά, σημειώνει ο βουλευτής της ΝΔ
Μαίνεται η αντιπαράθεση του Αντώνη Σαμαρά με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριο Λαζαρίδη ο οποίος είχε ζητήσει από τον πρώην πρωθυπουργό να μην προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος και να κάτσει σπίτι του...
Ο πρώην πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στον ANT1 έβαλε στο στόχαστρο του τον κ. Λαζαρίδη αλλά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Μου ζητάνε να προδώσω αυτά που πιστεύω, να ζητήσω και ταπεινά συγγνώμη για την αντίθεσή μου στο γάμο των ομοφύλων» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Σαμαράς και πρόσθεσε αναφερόμενος στις δηλώσεις Λαζαρίδη: «Αυτά λοιπόν δεν λέγονται στην πολιτική “γέφυρες”. Λέγονται υποκρισία. Εδώ ένας δικός του παρατρεχάμενος βουλευτής δήλωσε με ύφος βεζίρη: «Καλύτερα για τον κύριο Σαμαρά είναι να πάει σπίτι του». Τέτοια υποκρισία, τέτοια αλαζονεία».
Η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά δεν έμεινε ασχολίαστη από τον βουλευτή της ΝΔ ο οποίος επανήλθε στο θέμα και με ανάρτησή του στην πλαφόρμα Χ σημείωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «αν αγαπάει την παράταξη θα πρέπει να στηρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη».
Συγκεκριμένα ανέφερε:
«Ο @samaras_antonis με αποκάλεσε βεζύρη επειδή έχω πει ότι αν ήμουν στη θέση του θα καθόμουν σπίτι μου και θα στήριζα την παράταξη που με τίμησε και με έκανε πρόεδρο της @neademokratia.
Επαναλαμβάνω: Αν αγαπάει όπως λέει την παράταξη και την Ελλάδα οφείλει να στηρίξει τον @kmitsotakis. Θα το πράξει; Αν όχι, ο ιστορικός του μέλλοντος θα τον κρίνει και πάλι αρνητικά».
Δείτε την ανάρτησή του
Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης
Τι κάνει ο Έλον Μασκ με όλα του τα χρήματα; Ο «άστεγος» δισεκατομμυριούχος που ζει σε σπίτι 50.000 δολαρίων
Δέσποινα Καμπούρη - Βαγγέλης Ταρασιάδης: Ο γάμος στην Κύθνο, η επιλόχειος κατάθλιψη και το διαζύγιο
Ο πρώην πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στον ANT1 έβαλε στο στόχαστρο του τον κ. Λαζαρίδη αλλά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Μου ζητάνε να προδώσω αυτά που πιστεύω, να ζητήσω και ταπεινά συγγνώμη για την αντίθεσή μου στο γάμο των ομοφύλων» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Σαμαράς και πρόσθεσε αναφερόμενος στις δηλώσεις Λαζαρίδη: «Αυτά λοιπόν δεν λέγονται στην πολιτική “γέφυρες”. Λέγονται υποκρισία. Εδώ ένας δικός του παρατρεχάμενος βουλευτής δήλωσε με ύφος βεζίρη: «Καλύτερα για τον κύριο Σαμαρά είναι να πάει σπίτι του». Τέτοια υποκρισία, τέτοια αλαζονεία».
Η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά δεν έμεινε ασχολίαστη από τον βουλευτή της ΝΔ ο οποίος επανήλθε στο θέμα και με ανάρτησή του στην πλαφόρμα Χ σημείωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «αν αγαπάει την παράταξη θα πρέπει να στηρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη».
Συγκεκριμένα ανέφερε:
«Ο @samaras_antonis με αποκάλεσε βεζύρη επειδή έχω πει ότι αν ήμουν στη θέση του θα καθόμουν σπίτι μου και θα στήριζα την παράταξη που με τίμησε και με έκανε πρόεδρο της @neademokratia.
Επαναλαμβάνω: Αν αγαπάει όπως λέει την παράταξη και την Ελλάδα οφείλει να στηρίξει τον @kmitsotakis. Θα το πράξει; Αν όχι, ο ιστορικός του μέλλοντος θα τον κρίνει και πάλι αρνητικά».
Δείτε την ανάρτησή του
Ειδήσεις σήμερα:
Ο @samaras_antonis με αποκάλεσε βεζύρη επειδή έχω πει ότι αν ήμουν στη θέση του θα καθόμουν σπίτι μου και θα στήριζα την παράταξη που με τίμησε και με έκανε πρόεδρο της @neademokratia.— Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) November 9, 2025
Επαναλαμβάνω: Αν αγαπάει όπως λέει την παράταξη και την Ελλάδα οφείλει να στηρίξει τον…
Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης
Τι κάνει ο Έλον Μασκ με όλα του τα χρήματα; Ο «άστεγος» δισεκατομμυριούχος που ζει σε σπίτι 50.000 δολαρίων
Δέσποινα Καμπούρη - Βαγγέλης Ταρασιάδης: Ο γάμος στην Κύθνο, η επιλόχειος κατάθλιψη και το διαζύγιο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα