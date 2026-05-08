Σπείρα ανηλίκων στην Κρήτη έκλεβε αυτοκίνητα και ταξί, συνελήφθησαν δύο άτομα
Ο ένας ανήλικος συνελήφθη μετά από τροχαίο με κλεμμένο όχημα και τις επόμενες ώρες συνελήφθη και ο δεύτερος - Κατηγορούνται για 14 κλοπές και απόπειρες από σταθμευμένα οχήματα
Στη σύλληψη δύο ανηλίκων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο έρευνας για σειρά κλοπών αυτοκινήτων και ταξί που σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου Κρήτης, ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι, οι οποίοι φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα και δρούσαν συστηματικά από τις 22 Απριλίου 2025 έως και τις 6 Μαΐου 2026.
Οι ανήλικοι κατηγορούνται ότι διέπραξαν συνολικά 14 κλοπές και απόπειρες κλοπών από σταθμευμένα οχήματα, μεταξύ των οποίων ΙΧ και ταξί. Ειδικότερα, επτά περιπτώσεις ολοκληρώθηκαν, ενώ σε άλλες επτά οι δράστες επιχείρησαν χωρίς να καταφέρουν να αφαιρέσουν αντικείμενα.
Από τη δράση τους αφαίρεσαν χρηματικό ποσό ύψους 1.017 ευρώ, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, ένα tablet, καθώς και ανταλλακτικό εξάρτημα αυτοκινήτου.
Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι ανήλικοι έκλεψαν δύο ενοικιαζόμενα οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους και τη διευκόλυνση της παράνομης δραστηριότητάς τους.
Ο ένας από τους ανηλίκους συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης 6 Μαΐου 2026, έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη οδηγώντας ένα από τα κλεμμένα οχήματα. Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών βρέθηκε στην κατοχή του μικροποσότητα κάνναβης.
Μέσα στις επόμενες 24 ώρες συνελήφθη και δεύτερος ανήλικος, ο οποίος τελούσε υπό επιτήρηση και είχε υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομική υπηρεσία.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε επίσης δικογραφία σε βάρος δύο γυναικών, ηλικίας 36 και 37 ετών, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
Τα δύο κλεμμένα οχήματα εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της δράσης της ομάδας.
