Βράβευση των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΚΤΟΣ από την Εταιρεία Ελλήνων Μεταφραστών Λογοτεχνίας
Απονεμήθηκε το βραβείο «ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» στις ιστορικές Εκδόσεις Κάκτος για τη συνεχή και αδιάλειπτη προσφορά τους στην έκδοση έργων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας
Η Εταιρεία Ελλήνων Μεταφραστών Λογοτεχνίας, σε συνεργασία και υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων, πραγματοποίησε χθες, Πέμπτη 7 Μαΐου, την τελετή απονομής των Βραβείων ΕΕΜΛ 2026, τιμώντας προσωπικότητες που συμβάλλουν ουσιαστικά στην προαγωγή των γραμμάτων, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη Αίθουσα «Λίλιαν Βουδούρη» του Μεγάρου Μουσικής.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκε το βραβείο «ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» στις ιστορικές Εκδόσεις Κάκτος και στον εκδότη κ. Γιάννη Λεβέντη, για τη συνεχή και αδιάλειπτη προσφορά τους στην έκδοση έργων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας.
Η πολυετής εκδοτική δραστηριότητα των Εκδόσεων Κάκτος αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για τον ελληνικό πολιτισμό και τη διάδοση της αρχαίας ελληνικής σκέψης, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Η βράβευση αναγνωρίζει τη σταθερή αφοσίωση των Εκδόσεων Κάκτος στη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μέσα από την έκδοση σημαντικών έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.
Η Εταιρεία Ελλήνων Μεταφραστών Λογοτεχνίας εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στον τιμώμενο και ευχαριστεί όλους όσοι στηρίζουν διαχρονικά το έργο της λογοτεχνικής μετάφρασης και του ελληνικού πολιτισμού. Το βραβείο πρόσφερε στις εκδόσεις η Πρόεδρος της ΕΕΜΛ Ελένη Κεκροπούλου και o Ιωάννης Μαρωνίτης Πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων.
Ο ιστορικός εκδοτικός οίκος ΚΑΚΤΟΣ, Ιδρύθηκε το 1974 από τον Οδυσσέα Χατζόπουλο. Από το 1974 έως το 1991, έδωσε στην κυκλοφορία πάνω από 2.800 τίτλους. Ονόματα κορυφαίων συγγραφέων, όπως αυτά του Άρθουρ Κλαρκ, του Ισαάκ Ασίμωφ, του Μισέλ ντε Γκρες, της Μαίρης Ρενώ και άλλων, έγιναν ευρύτερα γνωστά στο ελληνικό κοινό εκείνη την περίοδο.
Από το 1991, οι εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ επικεντρώθηκαν στην πρωτοποριακή έκδοση της σειράς «Αρχαία Ελληνική Γραμματεία - Οι Έλληνες». Η βραβευμένη αυτή σειρά αποτελείται από 820 τόμους μέχρι στιγμής και είναι η μεγαλύτερη και η πληρέστερη στον κόσμο.
