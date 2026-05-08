Βράβευση των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΚΤΟΣ από την Εταιρεία Ελλήνων Μεταφραστών Λογοτεχνίας

, την τελετή απονομής των Βραβείων ΕΕΜΛ 2026, τιμώντας προσωπικότητες που συμβάλλουν ουσιαστικά στην προαγωγή των γραμμάτων, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού.Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη Αίθουσα «Λίλιαν Βουδούρη» του Μεγάρου Μουσικής.Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, για τη συνεχή και αδιάλειπτη προσφορά τους στην έκδοση έργων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας.Η πολυετής εκδοτική δραστηριότητα των Εκδόσεων Κάκτος αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για τον ελληνικό πολιτισμό και τη διάδοση της αρχαίας ελληνικής σκέψης, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Η βράβευση αναγνωρίζει τη σταθερή αφοσίωση των Εκδόσεων Κάκτος στη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μέσα από την έκδοση σημαντικών έργων τηςΗ Εταιρεία Ελλήνων Μεταφραστών Λογοτεχνίας εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στον τιμώμενο και ευχαριστεί όλους όσοι στηρίζουν διαχρονικά το έργο της λογοτεχνικής μετάφρασης και του ελληνικού πολιτισμού. Το βραβείο πρόσφερε στις εκδόσεις η. Από το 1974 έως το 1991, έδωσε στην κυκλοφορία πάνω από 2.800 τίτλους. Ονόματα κορυφαίων συγγραφέων, όπως αυτά του Άρθουρ Κλαρκ, του Ισαάκ Ασίμωφ, του Μισέλ ντε Γκρες, της Μαίρης Ρενώ και άλλων, έγιναν ευρύτερα γνωστά στο ελληνικό κοινό εκείνη την περίοδο.Από το 1991, οιεπικεντρώθηκαν στην πρωτοποριακή έκδοση της σειράς. Η βραβευμένη αυτή σειρά αποτελείται απόμέχρι στιγμής και είναι η μεγαλύτερη και η πληρέστερη στον κόσμο.