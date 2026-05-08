Ανανέωση για το Nissan Ariya
Η Nissan έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του ανανεωμένου Ariya με φρεσκαρισμένη αισθητική και επικαιροποιημένη τεχνολογία.
Το Ariya παρουσιάστηκε το 2021 και ήταν το δεύτερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Nissan μετά το Leaf. Για την εφετινή χρονιά, το Ariya απέκτησε ανανεωμένη εμφάνιση στο αμάξωμα αλλά αναβαθμίστηκε και τεχνολογικά. Από τη Nissan έγινε γνωστό ότι οι πωλήσεις του θα ξεκινήσουν εντός του καλοκαιριού.
Οι βασικές αλλαγές αφορούν στο εμπρός τμήμα του οχήματος όπου πλέον διαθέτει μάσκα στο χρώμα του αμαξώματος, καθώς και νέας σχεδίασης φωτιστικά σώματα. Επιπλέον οι τροχοί του 20 ιντσών προσφέρονται σε νέα σχέδια και συνδυάζουν στοιχεία αλουμινίου και πλαστικού. Εκτός από αυτά τα νέα δεδομένα, την καινούργια εμφάνιση του μοντέλου ενισχύει και η νέα διχρωμία πράσινου («Plasma Green») με μαύρη οροφή, η οποία προστίθεται στην υπάρχουσα λίστα με τα χρώματα που διατίθεται ήδη το Ariya.
Σε ό,τι αφορά στο εσωτερικό, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός LED μπορεί πλέον να ρυθμιστεί από τον οδηγό σε 64 διαφορετικές αποχρώσεις. Στην επαναδιαμορφωμένη κεντρική κονσόλα υπάρχει επιφάνεια για την ασύρματη φόρτιση smartphone ισχύος 15 W, η οποία ενσωματώνει και σύστημα ψύξης ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανσή του.
Επίσης, στο εσωτερικό αυτής έχει δημιουργηθεί μεγαλύτερος χώρος για μικροαντικείμενα και υπάρχουν νέας διάταξης θύρες USB-C. Από τη Nissan ανακοινώθηκε ότι αναβαθμίστηκε και το σύστημα πολυμέσων «Nissan Connect», το οποίο πλέον ενσωματώνει υπηρεσίες της Google για ακόμη καλύτερη συνδεσιμότητα.
Ωστόσο, δεν είναι όλα θετικά. Στο επανασχεδιασμένο Ariya ο ενσωματωμένος στο όχημα φορτιστής πλέον περιορίστηκε στα 11 kW από τα 22 kW που ήταν πριν την ανανέωση του μοντέλου. Πάντως, η ικανότητα ταχυφόρτισης παραμένει ίδια, δηλαδή ισχύος έως 130 kW, ενώ έχει προστεθεί η δυνατότητα συστήματος «V2L», μέσω της οποίας μπορούν να τροφοδοτηθούν ηλεκτρικές συσκευές με ισχύ έως 3,7 kW. Επίσης, η μπαταρία του δεν έχει αλλάξει και εξακολουθεί να είναι ενεργειακής χωρητικότητας 87 kWh.
Από την εταιρεία αναφέρεται ότι έχει αναβαθμιστεί η ανάρτηση του οχήματος ώστε να απορροφά καλύτερα τις ταλαντώσεις, να είναι πιο ήσυχη και να προσφέρει καλύτερη οδική συμπεριφορά σε σχέση με πριν.
Αναφορικά με τον εξοπλισμό του, το σύστημα «ProPilot» διαθέτει πλέον βελτιστοποιημένη λειτουργία επιτάχυνσης και πέδησης, ενώ αποτρέπει τον οδηγό να προσπεράσει σε τμήματα δρόμου όπου αυτό απαγορεύεται.
Επιπλέον, αναβαθμίστηκε και το σύστημα διατήρησης του οχήματος στην επιλεγμένη λωρίδα κυκλοφορίας, καθώς και το σύστημα της κάμερας 360 μοιρών, το οποίο έχει πλέον και λειτουργία «διάφανου καπό».
Τέλος, με την ευκαιρία της επανασχεδίασης του Ariya, στη Nissan αποφάσισαν να μειώσουν τον αριθμό των διαθέσιμων εξοπλιστικών εκδόσεων του μοντέλου. Έτσι, δεν θα υπάρχουν στην γκάμα τόσο ως τώρα θεωρούμενη βασική έκδοση όσο και η κορυφαία. Αυτό σημαίνει ότι το Ariya θα διατίθεται πλέον στη δικίνητη (εμπροστοκίνητη) έκδοση με τον ηλεκτροκινητήρα των 242 ίππων και στην τετρακίνητη (AWD), με δύο ηλεκτροκινητήρες μέγιστης συνδυαζόμενης ισχύος 306 ίππων.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
