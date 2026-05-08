Ανανέωση για το Nissan Ariya

Κλείσιμο

Το Ariya παρουσιάστηκε το 2021 και ήταν το δεύτερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Nissan μετά το Leaf. Για την εφετινή χρονιά, το Ariya απέκτησε. Από τη Nissan έγινε γνωστό ότι οι πωλήσεις του θα ξεκινήσουν εντός του καλοκαιριού.Οι βασικές αλλαγές αφορούν στο εμπρός τμήμα του οχήματος όπου πλέον διαθέτει μάσκα στο χρώμα του αμαξώματος, καθώς καιΕπιπλέον οι τροχοί του 20 ιντσών προσφέρονται σε νέα σχέδια και συνδυάζουν στοιχεία αλουμινίου και πλαστικού. Εκτός από αυτά τα νέα δεδομένα, την καινούργια εμφάνιση του μοντέλου ενισχύει και η, η οποία προστίθεται στην υπάρχουσα λίστα με τα χρώματα που διατίθεται ήδη το Ariya.Σε ό,τι αφορά στο εσωτερικό, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός LED μπορεί πλέον να ρυθμιστεί από τον οδηγό σε 64 διαφορετικές αποχρώσεις. Στηνυπάρχει επιφάνεια για την ασύρματη φόρτιση smartphone ισχύος 15 W, η οποία ενσωματώνει και σύστημα ψύξης ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανσή του.Επίσης, στο εσωτερικό αυτής έχει δημιουργηθεί μεγαλύτερος χώρος για μικροαντικείμενα και υπάρχουν νέας διάταξης θύρες USB-C. Από τη Nissan ανακοινώθηκε ότι, το οποίο πλέον ενσωματώνει υπηρεσίες της Google για ακόμη καλύτερη συνδεσιμότητα.Ωστόσο, δεν είναι όλα θετικά. Στο επανασχεδιασμένο Ariya ο ενσωματωμένος στο όχημα φορτιστής πλέον περιορίστηκε στα 11 kW από τα 22 kW που ήταν πριν την ανανέωση του μοντέλου. Πάντως,, ενώ έχει προστεθεί η δυνατότητα συστήματος «V2L», μέσω της οποίας μπορούν να τροφοδοτηθούν ηλεκτρικές συσκευές με ισχύ έως 3,7 kW. Επίσης, η μπαταρία του δεν έχει αλλάξει και εξακολουθεί να είναι ενεργειακής χωρητικότητας 87 kWh.Από την εταιρεία αναφέρεται ότιώστε να απορροφά καλύτερα τις ταλαντώσεις, να είναι πιο ήσυχη και να προσφέρει καλύτερη οδική συμπεριφορά σε σχέση με πριν.Αναφορικά με τον εξοπλισμό του, το σύστημα «ProPilot» διαθέτει πλέονενώ αποτρέπει τον οδηγό να προσπεράσει σε τμήματα δρόμου όπου αυτό απαγορεύεται.Επιπλέον, αναβαθμίστηκε και το σύστημα διατήρησης του οχήματος στην επιλεγμένη λωρίδα κυκλοφορίας, καθώς και το σύστημα της κάμερας 360 μοιρών, το οποίο έχει πλέον και λειτουργία «διάφανου καπό».Τέλος, με την ευκαιρία της επανασχεδίασης του Ariya, στη Nissan αποφάσισαν να μειώσουν τον αριθμό των διαθέσιμων εξοπλιστικών εκδόσεων του μοντέλου. Έτσι, δεν θα υπάρχουν στην γκάμα τόσο ως τώρα θεωρούμενη βασική έκδοση όσο και η κορυφαία. Αυτό σημαίνει ότι το Ariyaκαι στην