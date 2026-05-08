Λύκος εμφανίστηκε μέσα σε γειτονιά στη Θεσσαλονίκη, καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας
ΕΛΛΑΔΑ
Λύκος Θεσσαλονίκη

Λύκος εμφανίστηκε μέσα σε γειτονιά στη Θεσσαλονίκη, καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

Το βίντεο δείχνει το ζώο να περιφέρεται στους δρόμους της περιοχής αναζητώντας πιθανότατα τροφή

Λύκος εμφανίστηκε μέσα σε γειτονιά στη Θεσσαλονίκη, καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας
Αναστάτωση προκάλεσε η εμφάνιση λύκου στην περιοχή των Μετεώρων, στη Θεσσαλονίκη, καθώς το άγριο ζώο εντοπίστηκε να κινείται σε γειτονιά κοντά στο άλσος Μετεώρων, στην οδό Καβάλας, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η παρουσία του λύκου καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας κατοικίας, με το βίντεο να δείχνει το ζώο να περιφέρεται στους δρόμους της περιοχής αναζητώντας πιθανότατα τροφή ή διέξοδο προς πιο φυσικό περιβάλλον.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει φόβο στους κατοίκους, καθώς αυξάνονται οι εμφανίσεις άγριων ζώων κοντά στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης.

Thestival.gr Λύκος στα Μετέωρα Θεσσαλονίκης

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης