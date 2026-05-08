Λύκος εμφανίστηκε μέσα σε γειτονιά στη Θεσσαλονίκη, καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας
Το βίντεο δείχνει το ζώο να περιφέρεται στους δρόμους της περιοχής αναζητώντας πιθανότατα τροφή
Αναστάτωση προκάλεσε η εμφάνιση λύκου στην περιοχή των Μετεώρων, στη Θεσσαλονίκη, καθώς το άγριο ζώο εντοπίστηκε να κινείται σε γειτονιά κοντά στο άλσος Μετεώρων, στην οδό Καβάλας, κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Η παρουσία του λύκου καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας κατοικίας, με το βίντεο να δείχνει το ζώο να περιφέρεται στους δρόμους της περιοχής αναζητώντας πιθανότατα τροφή ή διέξοδο προς πιο φυσικό περιβάλλον.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει φόβο στους κατοίκους, καθώς αυξάνονται οι εμφανίσεις άγριων ζώων κοντά στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης.
