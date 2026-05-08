Ο Γεωργιάδης δημοσίευσε τη μήνυση στον Σαλμά: «Ισχυρίστηκε ότι δεν του έκανα γιατί τον φοβάμαι, γελοίες κατηγορίες εναντίον μου»
Ο ανεξάρτητος βουλευτής σε χθεσινή του συνεντευξη ανέφερε ότι ο υπουργός Υγείας δεν υπέβαλε τελικά μήνυση σε βάρος του - «Την έχω καταθέσει από τα τέλη του Απριλίου», απαντά ο υπουργός Υγείας

Την μήνυση που έκανε στον ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά ο οποίος είχε μιλήσει για  «παράνομες δουλειές εντός νοσοκομείων» δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε κάνει γνωστό εδώ και καιρό πως έχει καταθέσει τη μήνυση, ωστόσο χθες σε συνέντευξή του στο Kontra o Μάριος Σαλμάς το διέψευσε.

Συγκεκριμένα σε ερώτηση που έγινε στον Μάριο Σαλμά σχετικά με τη μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο ανεξάρτητος βουλευτής απάντησε: «Αστειεύεστε; Είναι ευφυής άνθρωπος. Φαντάζεστε ότι αυτά που θα πω στη Βουλή ή αυτά που είπα ότι γνωρίζω θα ήθελε να γίνουν δικογραφίες;».


Σήμερα ο υπουργός Υγείας, όπως προαναφέρθηκε, προχώρησε στη δημοσιοποίηση της μήνυσης την οποία όπως ανέφερε στην ανάρτησή του έχει καταθέσει από τα τέλη του Απριλίου. 

«Προσπάθησα να τον αντιμετωπίσω με σεβασμό λόγω της πολύχρονης Κοινοβουλευτικής του διαδρομής, τελικά απεδείχθη ότι είχαν δίκιο όλοι όσοι μου έλεγαν ότι δεν του αξίζει κανένας σεβασμός και ότι απλά έκανα εγώ λάθος», σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναλυτικά ολόκληρη η ανάρτησή του:

«Επειδή μου στέλνετε διάφοροι να σχολιάσω τις αλλεπάλληλες γελοίες κατηγορίες εναντίον μου, του πρώην συναδέλφου μου κ. Σαλμά, σας δείχνω μόνον αυτό. Ισχυρίστηκε χθες ότι δεν του έκανα μήνυση, διότι τον φοβάμαι, ενώ του έχω καταθέσει μήνυση ήδη από τα τέλη Απριλίου…. από αυτό και μόνον μπορείτε να αντιληφθείτε την αξιοπιστία και των υπολοίπων ισχυρισμών του…. άρα δεν θα του απαντώ, διότι δεν έχω καμμία διάθεση να τον καταστήσω συνομιλητή μου. Η πολιτική του καριέρα τελειώνει στις προσεχείς εκλογές, τα προσωπικά μας θα τα λύσει η Ελληνική Δικαιοσύνη. Δυστυχώς αν και εγώ ειδικά προσπάθησα να τον αντιμετωπίσω με σεβασμό λόγω της πολύχρονης Κοινοβουλευτικής του διαδρομής, τελικά απεδείχθη ότι είχαν δίκιο όλοι όσοι μου έλεγαν ότι δεν του αξίζει κανένας σεβασμός και ότι απλά έκανα εγώ λάθος….σε κάθε περίπτωση κρίμα».
