Ο Γεωργιάδης δημοσίευσε τη μήνυση στον Σαλμά: «Ισχυρίστηκε ότι δεν του έκανα γιατί τον φοβάμαι, γελοίες κατηγορίες εναντίον μου»

«Προσπάθησα να τον αντιμετωπίσω με σεβασμό λόγω της πολύχρονης Κοινοβουλευτικής του διαδρομής, τελικά απεδείχθη ότι είχαν δίκιο όλοι όσοι μου έλεγαν ότι δεν του αξίζει κανένας σεβασμός και ότι απλά έκανα εγώ λάθος», σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Επειδή μου στέλνετε διάφοροι να σχολιάσω τις αλλεπάλληλες γελοίες κατηγορίες εναντίον μου, του πρώην συναδέλφου μου κ. Σαλμά, σας δείχνω μόνον αυτό. Ισχυρίστηκε χθες ότι δεν του έκανα μήνυση, διότι τον φοβάμαι, ενώ του έχω καταθέσει μήνυση ήδη από τα τέλη Απριλίου….από αυτό και… pic.twitter.com/nVQ1pFGxXt — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 8, 2026

