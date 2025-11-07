«Λαμπρό το μέλλον για ΗΠΑ και Ελλάδα» - Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τις ενεργειακές συμφωνίες
Παραγωγική η συνάντηση με τον πρωθυπουργό, γράφει σε ανάρτησή της - Δείτε φωτογραφίες
Στη συμφωνία για τα ενεργειακά που υπογράφηκε σήμερα αναφέρεται σε ανάρτησή της η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Αναφέρεται στη «παραγωγική συνάντηση» που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, «κατά την οποία συζητήσαμε τις ευκαιρίες για επέκταση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και την κοινή οικονομική ευημερία».
«Το μέλλον είναι λαμπρό για τις ΗΠΑ και την Ελλάδα», καταλήγει στην ανάρτησή της.
Δείτε φωτογραφίες:
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ γράφει:
«Είχα την τιμή να καλωσορίσω τον yπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ, τον υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπούργκουμ και τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Μάικλ Ρήγας στην Ελλάδα για τη φετινή Διάσκεψη P-TEC.
Πραγματοποιήσαμε μια παραγωγική συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την οποία συζητήσαμε τις ευκαιρίες για επέκταση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και την κοινή οικονομική ευημερία.
Υπό την ηγεσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν ισχυρές και στρατηγικές συνεργασίες.
Το μέλλον είναι λαμπρό για τις ΗΠΑ και την Ελλάδα»
