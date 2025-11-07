Το τετ α τετ Μητσοτάκη με Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο Ζάππειο για τη 2η μέρα των εργασιών της P-TEC - Δείτε βίντεο
Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα χαρακτήρισε εχθές «ιστορική» την υπογραφή της συμφωνίας για τους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο
Στις διαπραγματεύσεις για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ και τη διοχέτευση του στην αγορά της νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω του ελληνικού συστήματος υποδομών στρέφεται το ενδιαφέρον σήμερα, δεύτερη ημέρα συνεδρίασης της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-Tec) η οποία διεξάγεται στην Αθήνα.
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έφτασε το πρωί στο Ζάππειο και συνομίλησε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, λίγο πριν την έναρξη της προγραμματισμένης ομιλίας του, αλλά και με τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια.
Υπενθυμίζεται πως, κατά τη σύντομη τοποθέτηση που έκανε εχθές, την πρώτη ημέρα των εργασιών της P-TEC, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα χαρακτήρισε «ιστορική» την υπογραφή της συμφωνίας για τους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο. Δίνοντας συγχαρητήρια σε όσους μετείχαν στη συμφωνία, η κυρία Γκιλφόιλ έκανε λόγο για ένα «παράδειγμα του τι μπορούμε να πετύχουμε όταν συνεργαζόμαστε και όταν υπάρχει διμερής σχέση που προάγει την περιφερειακή σταθερότητα».
«Είμαι εδώ για να σας πω ότι η Αμερική επέστρεψε. Και τώρα, με τις εξορύξεις στο Ιόνιο, δείχνουμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν η Αμερική και η Ελλάδα συνεργάζονται από κοινού. Αυτό δεν αφορά μόνο την ενεργειακή κυριαρχία της Αμερικής, αλλά και την ενεργειακή κυριαρχία σε συνεργασία με τη σπουδαία Ελληνική Δημοκρατία», τόνισε.
