Παύλος Μαρινάκης: Ο Νοέμβριος θα είναι μήνας πληρωμών για τους αγρότες

«Δεν υπάρχει λόγος πανικού, ούτε ανησυχίας» για τους αγρότες, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος - Τι ανέφερε για τις επικείμενες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για την οπλοκατοχή