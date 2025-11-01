«Δεν έγινα υπουργός για να είναι ευχαριστημένοι οι συνδικαλιστές της Αριστεράς αλλά οι ασθενείς» - Το βίντεο Γεωργιάδη για τα ανακαινισμένα ΤΕΠ στη Λαμία