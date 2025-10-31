Ο Φάμελλος ζήτησε από τον Κακλαμάνη άμεση συνεδρίαση των επιτροπών για τα ΕΛΤΑ
Νωρίτερα, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν να υπάρξει άμεσα σύγκληση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών και Παραγωγής και Εμπορίου – Επικοινωνία με Πιερρακάκη προανήγγειλε ο Κακλαμάνης
Την άμεση συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών και Παραγωγής και Εμπορίου για να συζητήσουν για το σχέδιο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ, στο πλαίσιο του οποίου κλείνουν 204 καταστήματα σε όλη τη χώρα, ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, που επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.
Ο κ. Φάμελλος, μετά και την πρωτοβουλία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, για τη σύγκληση των επιτροπών, ζήτησε από τον κ. Κακλαμάνη να προσδιοριστεί η συνεδρίαση για τη Δευτέρα, εφόσον το αίτημα έγινε δεκτό ομόθυμα. Εν ανάγκη, ζήτησε να προστεθεί συνεδρίαση των Επιτροπών, αν δεν είναι δυνατή η αναβολή της συνεδρίασης για το φορολογικό νομοσχέδιο. Ο κ. Κακλαμάνης δεσμεύτηκε ότι θα επικοινωνήσει με τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών κ. Πιερρακάκη, προκειμένου να προγραμματιστεί η συνεδρίαση.
Νωρίτερα, με επιστολή τους προς τους προέδρους των δύο Διαρκών Επιτροπών, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν να υπάρξει κοινή συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ, επικαλούμενοι τη στρατηγική σημασία τους για την οικονομία, την επικοινωνία, την παροχή δημόσιων υπηρεσιών και τη λειτουργία της αγοράς.
