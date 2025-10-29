Παραλήρημα Κωνσταντοπούλου κατά Γεροβασίλη: Θέλετε ένα κράτος με βασιλιά τον Μητσοτάκη και βασιλοπούλα την Ντόρα Μπακογιάννη!

“Εγώ ζήτησα άρση ασυλίας μου όπως έχω ζητήσει σε όλες τις περιπτώσεις. Χαίρομαι πολύ που αλλάξατε τη στάση σας. Θεωρώ όμως αποκαλυπτικό αυτό που έγινε . Ποιος έδωσε γραμμή για την ψήφο της ΝΔ; Ο Αδωνις Γεωργιάδης. Ο Δένδιας που λέει το μετριοπαθές στοχοποιείται και ο υμνητής του Γκέμπελς δίνει τη γραμμή”Σχολιάζοντας την νέα τοποθέτηση η κα Γεροβασίλη είπε: “δεν παραβιάστηκε κανένας κανονισμός. Υπάρχει λίστα ομιλητών που ανατράπηκε λόγω επείγοντος περιστατικού σε βουλευτή. Δεν σας αφαίρεσα το λόγο. Καθυστέρησα 7 λεπτά την ομιλία σας. Στην Διάσκεψη βεβαίως και ενοχλήθηκα όταν σηκώσατε το κινητό σας για να βγάλετε φωτογραφία. Σας θυμίζω αυτό που δεν είπατε. Εγώ ζήτησα να αποσυρθεί διάταξη που θεώρησα ότι σας φωτογραφίζει. Αυτό ξεχάσατε να το πείτε.: η αλήθεια είναι άλλη. Εγώ θα δώσω στην δημοσιότητα …: Εγώ δεν μίλησα για τα υβρεολόγιο που χρησιμοποιήσατε εναντίον μου. Εγώ δεν χρησιμοποιώ υβρεολόγιο ούτε εδώ ούτε αλλού: Μη με διακόπτετε. Αν θέλετε κατεβείτε. Εγώ ως Πρόεδρος Βουλής σεβάστηκα τον Κανονισμό και λοιδορήθηκα επειδή σεβάστηκα το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Δεν θα συμπεριφερθώ σαν να μην έχουν γίνει ιστορικά γεγονότα.Η κα Μπακογιάννη το πρόσωπο που το αυτοκίνητο της έχει σκοτώσει άνθρωπο μπροστά στην Βουλή και το καλύψανε κρύβοντας τις κάμερες. Εδώ μέσα στην Βουλή. Ήμουν εκτός βουλής τότε και εσείς ήσασταν εδώ αντιπολίτευση και δεν κάνατε τίποτα. Εγώ εκτός Βουλής είχα στείλει επιστολή στον Τασούλα. Ληστεία σε ψιλικατζίδικο γίνεται και τη βλέπουμε στις κάμερες. Εδώ τίποτα. Δεν αποκάλυπτε η Μπακογιάννη ότι ήταν το δικό της αυτοκίνητο.Η Μπακογιάννη έως ΥΠΕΞ άφησε να φύγουν Καραβέλας και ο κολλητός της Χριστοφοράκος της ΖΙΜΕΝΣ. Ο Μητσοτάκης δέχθηκε δώρο από την ΖΙΜΕΝΣ. Και η Μπακογιάννη στην Διάσκεψη μου επιτέθηκε με προσωπικές και σεξιστικές εκφράσεις. Υστερικό προσωπικό είπε για εμένα. Έχει πρόβλημα η Κωνσταντοπουλου είπε σε άλλο σημείο αλλά δεν αντιδράσατε. Και μετά γύρισε ολόκληρη την καρέκλα της και κοιτούσε εμένα προκλητικά. Και εσείς την βοηθήσατε σε αυτό που έκανε.Στην Διάσκεψη δεν υπάρχουν κάμερες Υπάρχει όμως ηχητικό και το αποτύπωσα και σας ενόχλησε. Σας ενόχλησε γιατί στηρίζετε αυτό το σύστημα. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Κάποιοι είναι κάπως βολεμένοι. Κάποιοι δεν θέλουν να ταρακουνηθεί το σύστημα γιατί θα πέσει. Εμείς θέλομε να πέσει. Το θεωρούμε υποχρέωση να είμαστε παράγοντας που θα τους ρίξει.