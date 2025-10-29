Ψηφίστηκε η άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 238 «ναι» - Την είχε μηνύσει η πρώην υποψήφια με το κόμμα της, Ολγα Δάλλα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ζωή Κωνσταντοπούλου Βουλή Ολομέλεια Λιάνα Κανέλλη Άρση ασυλίας

Ψηφίστηκε η άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 238 «ναι» - Την είχε μηνύσει η πρώην υποψήφια με το κόμμα της, Ολγα Δάλλα

Η Κωνσταντοπούλου είχε ζητήσει  από τους βουλευτές να υπερψηφίσουν το αίτημα -  Καταψηφίστηκε η άρση ασυλίας της Λιάνας Κανέλλη μετά από μήνυση Κωνσταντοπούλου

Ψηφίστηκε η άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 238 «ναι» - Την είχε μηνύσει η πρώην υποψήφια με το κόμμα της, Ολγα Δάλλα
Χρήστος Μπόκας
26 ΣΧΟΛΙΑ
Με ευρύτατη πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το δικαστικό αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Υπέρ του αιτήματος ψήφισαν 238 βουλευτές, ενώ καταψήφισαν 48.

Την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας είχε μηνύσει η πρώην υποψήφια με το κόμμα, Ολγα Δάλλα, η οποία αν και είχε αναδειχθεί πρώτη σε «σταυρούς» στις εκλογές Μαΐου 2023, στις επαναληπτικές, που ακολούθησαν τον Ιούνιο του ίδιου έτους, αποβλήθηκε από τις λίστες για να τοποθετηθεί ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας.

Να σημειωθεί ότι η υπόθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου εισήχθη στην ολομέλεια με αρνητική εισήγηση από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή Δεοντολογίας. Η ίδια, ωστόσο, ζήτησε από τους βουλευτές να υπερψηφίσουν το αίτημα καθώς, όπως είπε, διαφωνεί με τη διατήρηση των βουλευτικών προνομίων.

Αντίθετα, το αίτημα άρσης ασυλίας της κυρίας Λιάνας Κανέλλη καταψηφίστηκε με 209 «κατά», 25 «υπέρ» και 50 παρών.

Τη βουλευτή του ΚΚΕ μήνυσε η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση.

Χρήστος Μπόκας
26 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης