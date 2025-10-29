Ψηφίστηκε η άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 238 «ναι» - Την είχε μηνύσει η πρώην υποψήφια με το κόμμα της, Ολγα Δάλλα
Ψηφίστηκε η άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 238 «ναι» - Την είχε μηνύσει η πρώην υποψήφια με το κόμμα της, Ολγα Δάλλα
Η Κωνσταντοπούλου είχε ζητήσει από τους βουλευτές να υπερψηφίσουν το αίτημα - Καταψηφίστηκε η άρση ασυλίας της Λιάνας Κανέλλη μετά από μήνυση Κωνσταντοπούλου
Με ευρύτατη πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το δικαστικό αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Υπέρ του αιτήματος ψήφισαν 238 βουλευτές, ενώ καταψήφισαν 48.
Την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας είχε μηνύσει η πρώην υποψήφια με το κόμμα, Ολγα Δάλλα, η οποία αν και είχε αναδειχθεί πρώτη σε «σταυρούς» στις εκλογές Μαΐου 2023, στις επαναληπτικές, που ακολούθησαν τον Ιούνιο του ίδιου έτους, αποβλήθηκε από τις λίστες για να τοποθετηθεί ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας.
Να σημειωθεί ότι η υπόθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου εισήχθη στην ολομέλεια με αρνητική εισήγηση από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή Δεοντολογίας. Η ίδια, ωστόσο, ζήτησε από τους βουλευτές να υπερψηφίσουν το αίτημα καθώς, όπως είπε, διαφωνεί με τη διατήρηση των βουλευτικών προνομίων.
Αντίθετα, το αίτημα άρσης ασυλίας της κυρίας Λιάνας Κανέλλη καταψηφίστηκε με 209 «κατά», 25 «υπέρ» και 50 παρών.
Τη βουλευτή του ΚΚΕ μήνυσε η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση.
Αντίθετα, το αίτημα άρσης ασυλίας της κυρίας Λιάνας Κανέλλη καταψηφίστηκε με 209 «κατά», 25 «υπέρ» και 50 παρών.
Τη βουλευτή του ΚΚΕ μήνυσε η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση.
