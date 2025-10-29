ΝΔ: Θα κληθούν στην εξεταστική ο «φραπές», ο «χασάπης» και όλοι οι κρίσιμοι μάρτυρες
ΝΔ: Θα κληθούν στην εξεταστική ο «φραπές», ο «χασάπης» και όλοι οι κρίσιμοι μάρτυρες
«Θα κληθούν όλοι οι μάρτυρες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μακάριος Λαζαρίδης
Στην κλήτευση όλων των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να καταθέσουν στην εξεταστική της Βουλής προτίθεται να προχωρήσει το προσεχές διάστημα η Νέα Δημοκρατία.
«Θα κληθούν όλοι οι μάρτυρες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μακάριος Λαζαρίδης συμπεριλαμβάνοντας στο υπό διαμόρφωση νέο κατάλογο μαρτύρων τους Γιώργο Ξυλούρη (“φραπές”), Ανδρέα Ξυλούρη (“χασάπης”), Καλλιόπη Σεμερτζίδου και αλλού. Νωρίτερα, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ έθεσε θέμα άμεσης επικαιροποίησης του καταλόγου με την κλήτευση μαρτύρων που ενδέχεται να τους ασκηθεί δίωξη και με τον τρόπο αυτό να αποκτήσουν το δικαίωμα της σιωπής.
Συγκεκριμένα η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πρότεινε να προηγηθεί η εξέταση των Ξυλούρη, Σεμερτζίδου και να αναβληθεί η προγραμματισμένη κατάθεση των Βορίδη - Αυγενάκη και υπόλοιπων υπουργών της περιόδου 2019-25. Το αίτημα της Χαριλάου Τρικούπη απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία δημιουργώντας νέα εστία σύγκρουσης και πόλεμο ανακοινώσεων
Από την πλευρά της ΝΔ επισημαίνεται ότι οι βουλευτές της πλειοψηφίας που μετέχουν στην εξεταστική έχουν ξεκαθαρίσει “ότι όλοι οι μάρτυρες θα προσέλθουν, όταν επικαιροποιηθεί ο κατάλογος, όπως ορίζει η θεσμική διαδικασία”. Σχολιάζοντας παράλληλα την στάση της αντιπολίτευσης σημειώνουν “η αντιπολίτευση βιάζεται, επιδιώκοντας να μετατρέψει την Επιτροπή σε επικοινωνιακό σόου και όχι σε διαδικασία αναζήτησης της αλήθειας. Η τακτική αυτή, να «πετούν την μπάλα στην εξέδρα» κάθε φορά που το αφήγημά τους καταρρέει από τις ίδιες τις καταθέσεις, είναι πλέον προφανής. Χαρακτηριστική, άλλωστε, ήταν η περίπτωση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, η οποία όχι μόνο δεν επιβεβαίωσε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, αλλά αντιθέτως στήριξε βασικές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον ρόλο των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στα προβλήματα του συστήματος κατανομής των αγροτικών ενισχύσεων. Η αντιπολίτευση ας κάνει λίγη υπομονή. Όλοι οι μάρτυρες θα έρθουν στην ώρα τους”
Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του επικαλείται πορίσματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Αρχής για την καταπολέμηση του “μαύρου χρήματος” από τα οποία προκύπτουν όπως ισχυρίζεται “νέα στοιχεία για τη δράση προσώπων που φέρονται να είχαν καθοριστικό ρόλο σε ένα δίκτυο παράνομων πληρωμών και καταχρήσεων κοινοτικών πόρων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας φέρεται να τοποθετεί την Καλλιόπη Σεμερτζίδου στο επίκεντρο κυκλώματος το οποίο εκμεταλλευόταν ευρωπαϊκές ενισχύσεις, γεγονός που οδήγησε στη δέσμευση σημαντικών περιουσιακών της στοιχείων. Παράλληλα, ο έλεγχος της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποκάλυψε ότι ο Γεώργιος Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές», φέρεται να διαθέτει αδικαιολόγητα εισοδήματα άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και οκτώ οχήματα, χωρίς να έχει υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις πόθεν έσχες”. “Οι εξελίξεις αυτές καθιστούν επιτακτική την άμεση κλήση των δύο προσώπων ( την επόμενη εβδομάδα) ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, πριν ενεργοποιηθούν δικονομικές διαδικασίες που ενδέχεται να καταστήσουν αδύνατη τη μελλοντική τους εξέταση, όπως επισημαίνεται στο αίτημα των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Η άμεση κατάθεσή τους είναι απαραίτητη τόσο για την αποκάλυψη της αλήθειας όσο και για τη διασφάλιση ότι η Επιτροπή δεν θα στερηθεί κρίσιμα στοιχεία που θα φωτίσουν το σύστημα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ την επίμαχη περίοδο”.
Οι συντάκτες της ανακοίνωσης υποστηρίζουν μεταξύ άλλων ότι «η μη άμεση κλήτευσή τους δεν αποτελεί τυπική παράλειψη αλλά συνειδητή επιλογή συγκάλυψης από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία».
Ειδήσεις σήμερα:
Άνω-κάτω στην Κεντροαριστερά: Τι να τον κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης;
Το plan B Ερντογάν μετά το ναυάγιο με τα F-35 - Γιατί τα Eurofighter δεν δίνουν πλεονέκτημα στην Τουρκία
Λατινοπούλου: Να απολυθούν τα «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί που λένε να καταργηθούν οι εθνικές εορτές
«Θα κληθούν όλοι οι μάρτυρες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μακάριος Λαζαρίδης συμπεριλαμβάνοντας στο υπό διαμόρφωση νέο κατάλογο μαρτύρων τους Γιώργο Ξυλούρη (“φραπές”), Ανδρέα Ξυλούρη (“χασάπης”), Καλλιόπη Σεμερτζίδου και αλλού. Νωρίτερα, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ έθεσε θέμα άμεσης επικαιροποίησης του καταλόγου με την κλήτευση μαρτύρων που ενδέχεται να τους ασκηθεί δίωξη και με τον τρόπο αυτό να αποκτήσουν το δικαίωμα της σιωπής.
Συγκεκριμένα η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πρότεινε να προηγηθεί η εξέταση των Ξυλούρη, Σεμερτζίδου και να αναβληθεί η προγραμματισμένη κατάθεση των Βορίδη - Αυγενάκη και υπόλοιπων υπουργών της περιόδου 2019-25. Το αίτημα της Χαριλάου Τρικούπη απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία δημιουργώντας νέα εστία σύγκρουσης και πόλεμο ανακοινώσεων
Από την πλευρά της ΝΔ επισημαίνεται ότι οι βουλευτές της πλειοψηφίας που μετέχουν στην εξεταστική έχουν ξεκαθαρίσει “ότι όλοι οι μάρτυρες θα προσέλθουν, όταν επικαιροποιηθεί ο κατάλογος, όπως ορίζει η θεσμική διαδικασία”. Σχολιάζοντας παράλληλα την στάση της αντιπολίτευσης σημειώνουν “η αντιπολίτευση βιάζεται, επιδιώκοντας να μετατρέψει την Επιτροπή σε επικοινωνιακό σόου και όχι σε διαδικασία αναζήτησης της αλήθειας. Η τακτική αυτή, να «πετούν την μπάλα στην εξέδρα» κάθε φορά που το αφήγημά τους καταρρέει από τις ίδιες τις καταθέσεις, είναι πλέον προφανής. Χαρακτηριστική, άλλωστε, ήταν η περίπτωση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, η οποία όχι μόνο δεν επιβεβαίωσε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, αλλά αντιθέτως στήριξε βασικές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον ρόλο των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στα προβλήματα του συστήματος κατανομής των αγροτικών ενισχύσεων. Η αντιπολίτευση ας κάνει λίγη υπομονή. Όλοι οι μάρτυρες θα έρθουν στην ώρα τους”
ΝΔ: Σε πανικό η αντιπολίτευση επιδιώκει σόου αντί για αλήθεια
Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του επικαλείται πορίσματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Αρχής για την καταπολέμηση του “μαύρου χρήματος” από τα οποία προκύπτουν όπως ισχυρίζεται “νέα στοιχεία για τη δράση προσώπων που φέρονται να είχαν καθοριστικό ρόλο σε ένα δίκτυο παράνομων πληρωμών και καταχρήσεων κοινοτικών πόρων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας φέρεται να τοποθετεί την Καλλιόπη Σεμερτζίδου στο επίκεντρο κυκλώματος το οποίο εκμεταλλευόταν ευρωπαϊκές ενισχύσεις, γεγονός που οδήγησε στη δέσμευση σημαντικών περιουσιακών της στοιχείων. Παράλληλα, ο έλεγχος της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποκάλυψε ότι ο Γεώργιος Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές», φέρεται να διαθέτει αδικαιολόγητα εισοδήματα άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και οκτώ οχήματα, χωρίς να έχει υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις πόθεν έσχες”. “Οι εξελίξεις αυτές καθιστούν επιτακτική την άμεση κλήση των δύο προσώπων ( την επόμενη εβδομάδα) ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, πριν ενεργοποιηθούν δικονομικές διαδικασίες που ενδέχεται να καταστήσουν αδύνατη τη μελλοντική τους εξέταση, όπως επισημαίνεται στο αίτημα των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Η άμεση κατάθεσή τους είναι απαραίτητη τόσο για την αποκάλυψη της αλήθειας όσο και για τη διασφάλιση ότι η Επιτροπή δεν θα στερηθεί κρίσιμα στοιχεία που θα φωτίσουν το σύστημα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ την επίμαχη περίοδο”.
ΠΑΣΟΚ: άμεση κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων. Καμία συγκάλυψη δεν θα γίνει ανεκτή
Οι συντάκτες της ανακοίνωσης υποστηρίζουν μεταξύ άλλων ότι «η μη άμεση κλήτευσή τους δεν αποτελεί τυπική παράλειψη αλλά συνειδητή επιλογή συγκάλυψης από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία».
Ειδήσεις σήμερα:
Άνω-κάτω στην Κεντροαριστερά: Τι να τον κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης;
Το plan B Ερντογάν μετά το ναυάγιο με τα F-35 - Γιατί τα Eurofighter δεν δίνουν πλεονέκτημα στην Τουρκία
Λατινοπούλου: Να απολυθούν τα «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί που λένε να καταργηθούν οι εθνικές εορτές
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα