Δούκας: Δεν ροκανίζω την καρέκλα του Νίκου Ανδρουλάκη - Διάλογος και με τον Τσίπρα αν κάνει κόμμα
Άφησε αιχμές και για την επιλογή του Γιώργου Παπαβασιλείου ως διευθυντή του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος παραιτήθηκε μετά από μόλις μία μέρα λόγω παλαιότερων αναρτήσεων
Θέμα στρατηγικής γραμμής του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία ζητώντας άνοιγμα διαλόγου με το σύνολο των προοδευτικών δυνάμεων, έθεσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.
Όπως είπε μιλώντας στο OPEN το πρωί της Δευτέρας, «το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να έχει έωλα μηνύματα. Η θέση μας πρέπει να είναι ξεκάθαρη κι αυτή η θέση να είναι ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία», είπε, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν στελέχη που πολλές φορές σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης. Αυτό είναι πρόβλημα στρατηγικής, αλλά και πολιτικό και συλλογικό πρόβλημα. Πρέπει να πάμε στο συνέδριο και να αποφασίσουμε συνολικά ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση».
Ωστόσο, δεν απέφυγε την αιχμή που αγγίζει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με την επιλογή του Γιώργου Παπαβασιλείου ως διευθυντή του γραφείου του προέδρου και την παραίτησή του μέσα σε μία ημέρα, μετά τις αποκαλύψεις για παλαιότερες αναρτήσεις υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Αυτές οι αναρτήσεις ήταν δημόσιες. Δεν ήταν κρυφές», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είτε αγνοήθηκαν είτε υποτιμήθηκαν στοιχεία που εκ των υστέρων αποδείχθηκαν προβληματικά.
Ο κ. Δούκας επέμεινε ότι το κόμμα οφείλει να στείλει «καθαρά» σήματα προς την κοινωνία, ώστε να αρθεί η στασιμότητα στις δημοσκοπήσεις: «Έχουμε μπροστά μας μια χρυσή ευκαιρία, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη ψηφοφόρων που είναι πικραμένοι, απογοητευμένοι, οργισμένοι. Πρέπει να τους κερδίσουμε για να κάνουμε δημοσκοπικό άλμα».
«Δεν ροκανίζω την καρέκλα του Νίκου Ανδρουλάκη»Απαντώντας στις αιτιάσεις ότι «πριονίζει» τη θέση του Νίκου Ανδρουλάκη με δημόσιες παρεμβάσεις, ο κ. Δούκας διέψευσε κάθε σχετική πρόθεση και επικαλέστηκε τη δημοκρατική νομιμοποίηση του ρόλου του: «Είμαι χρόνια στο ΠΑΣΟΚ, κατέβηκα σε μια εκλογική διαδικασία και με ψήφισαν χιλιάδες άνθρωποι. Έχω ευθύνη να λέω τις απόψεις μου. Ούτε μπαϊράκι σηκώνω, ούτε ροκανίζω την καρέκλα του κ. Ανδρουλάκη. Λέω τα ίδια πράγματα».
Κάλεσε σε άνοιγμα στην κοινωνία
Διάλογος και με τον Τσίπρα αν κάνει κόμμαΠαράλληλα, ξεκαθάρισε την πολιτική κατεύθυνση που, κατά την άποψή του, πρέπει να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ: «Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ενώσει δυνάμεις στην κοινωνία και αφού το ίδιο έχει καθαρή θέση, δεν βρίσκω τον λόγο να μην είναι ανοικτό στον διάλογο. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσουμε με όσους θέλουν να μιλήσουν μαζί μας». Ερωτηθείς ειδικά αν αυτό περιλαμβάνει τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε: «Ναι και τον κ. Τσίπρα εφόσον κάνει κόμμα και τους κ.κ. Φάμελλο, Χαρίτση, Κόκκαλη».
Για τον Άγνωστο ΣτρατιώτηΣτο μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο δήμαρχος Αθηναίων εκτίμησε ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ ήταν ορθή: «Ήταν σωστή η κίνηση να καταθέσει πρόταση αντισυνταγματικότητας», σημείωσε, υπερασπιζόμενος τη θεσμική κριτική που ασκήθηκε στην κυβερνητική τροπολογία.
