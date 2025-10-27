Δούκας: Δεν ροκανίζω την καρέκλα του Νίκου Ανδρουλάκη - Διάλογος και με τον Τσίπρα αν κάνει κόμμα

Άφησε αιχμές και για την επιλογή του Γιώργου Παπαβασιλείου ως διευθυντή του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος παραιτήθηκε μετά από μόλις μία μέρα λόγω παλαιότερων αναρτήσεων