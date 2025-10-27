Αυτό είναι το σχέδιο επανεξοπλισμού της Γερμανίας - Προγράμματα-μαμούθ €377 δισ. για drones, F-35, Tomahawk και δορυφόρους

Το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο

Οι αγορές αυτές εξασφαλίζουν τη διατήρηση της πυρηνικής διασποράς του ΝΑΤΟ, αλλά ταυτόχρονα ενισχύουν την εξάρτηση από την αμερικανική τεχνολογία και συντήρηση.Το πρόγραμμα συμπίπτει με τη στρατηγική της κυβέρνησης Μερτςώστε να διασφαλιστεί πολυετής και σταθερή ροή χρηματοδότησης πέραν του ειδικού ταμείου των 100 δισ. ευρώ που είχε θεσπιστεί επί Σολτς.Τα επιμέρους προγράμματα θα εγκρίνονται σε δόσεις από την Επιτροπή Προϋπολογισμού της Bundestag,Η φιλόδοξησηματοδοτεί τη μεγαλύτερη ανασυγκρότηση της Bundeswehr από τον Ψυχρό Πόλεμο, επιχειρώντας να επανατοποθετήσει τη Γερμανία ως κορυφαία στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης — με επίκεντρο τη δική της βιομηχανική ισχύ.