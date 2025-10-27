Κώστας Καραμανλής: Φόρος τιμής στους πεσόντες του ’40 σε Βουλιαράτες και Κλεισούρα, δείτε φωτογραφίες
Ο πρώην πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα μνημεία των πεσόντων στη Βόρεια Ήπειρο – Στο μέτωπο είχε πολεμήσει και ο πατέρας του Αλέκος Καραμανλής

Τη Βόρεια Ήπειρο επισκέφθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, θέλοντας να αποτίσει φόρο τιμής στους Έλληνες στρατιώτες του Έπους του 1940.

Ο κ. Καραμανλής επισκέφθηκε τα μνημεία των πεσόντων στις Βουλιαράτες και την Κλεισούρα, όπου διεξήχθη μια από τις πιο κρίσιμες μάχες του ελληνοϊταλικού πολέμου, στο ύψωμα της Τρεμπεσίνας, με τους Έλληνες στρατιώτες να ενισχύουν το μέτωπο.

Η επίσκεψη του κ. Καραμανλή είχε και έναν προσωπικό χαρακτήρα, καθώς στο ίδιο μέτωπο, είχε πολεμήσει, ως έφεδρος αξιωματικός και ο πατέρας του, Αλέκος Καραμανλής.


