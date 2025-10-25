Φαραντούρης: Η κυβέρνηση να πει «όχι» στην κατάργηση του βέτο για ένταξη νέων χωρών στην ΕΕ

Ο ευρωβουλευτής και συντονιστής της επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αμέσως μετά την οριακή υπερψήφιση της έκθεσης για την κατάργηση της ομοφωνίας (βέτο), έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου και κάλεσε τις «πολιτικές δυνάμεις σε εγρήγορση»