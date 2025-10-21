Αυτιάς προς Κομισιόν: Το φθηνό ρεύμα είναι δικαίωμα, όχι πολυτέλεια
Αυτιάς προς Κομισιόν: Το φθηνό ρεύμα είναι δικαίωμα, όχι πολυτέλεια
Παρέμβαση του ευρωβουλευτή της ΝΔ στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο
Με τη φράση «το φθηνό ρεύμα είναι δικαίωμα και δεν είναι πολυτέλεια», ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ζήτησε από τον Επίτροπο Ενιαίας Αγοράς Stéphane Séjourné να επισπευσθεί η ηλεκτρική διασύνδεση του ρεύματος για να τελειώσει η τεράστια ανισορροπία με τις διαφορετικές τιμές ρεύματος που ισχύουν στην Ευρώπη.
Παράλληλα ο κ. Αυτιάς επισήμανε, ότι το πρώτο βήμα για μειωμένες τιμές στο ρεύμα έγινε στην Οικονομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ψήφισε την πρότασή του για χρηματοδότηση ηλεκτρικών καλωδιώσεων. «Δεν υπάρχει ενιαία αγορά με ανισότητες από 90 έως και 250 ευρώ στην τιμή της μεγαβατώρας, τόνισε ο Έλληνας Ευρωβουλευτής επικαλούμενος τις τιμές σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία που στερούνται τα ευεργετήματα της καλωδίωσης.
Η παρέμβαση του Γ. Αυτιά είναι η εξής:
Παρακολουθούμε μία τεράστια ανισορροπία σε ό,τι αφορά τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος από χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και άλλες χώρες, η μεγαβατώρα κοστίζει 230 και 250 ευρώ, ενώ σε άλλες 80 και 90 ευρώ. Είναι άδικο, είναι πολύ άδικο, γιατί δεν υπάρχει η καλωδίωση. Πρέπει λοιπόν ο νέος προϋπολογισμός του 2026 να καταργήσει αυτές τις μεγάλες ανισότητες. Στην Οικονομική Επιτροπή κ. Επίτροπε, προωθήσαμε το ξεκίνημα της χρηματοδότησης της καλωδίωσης και να ξέρετε κάτι. Είστε Επίτροπος της Ενιαίας Αγοράς, υπάρχει ενιαία αγορά με τέτοιες ανισότητες; Δεν νομίζω, αυτό το γνωρίζει και πρωτοετής φοιτητής των οικονομικών επιστημών. Και κάτι άλλο. Το φθηνό ρεύμα είναι δικαίωμα και δεν είναι πολυτέλεια κ. Επίτροπε.
Παράλληλα ο κ. Αυτιάς επισήμανε, ότι το πρώτο βήμα για μειωμένες τιμές στο ρεύμα έγινε στην Οικονομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ψήφισε την πρότασή του για χρηματοδότηση ηλεκτρικών καλωδιώσεων. «Δεν υπάρχει ενιαία αγορά με ανισότητες από 90 έως και 250 ευρώ στην τιμή της μεγαβατώρας, τόνισε ο Έλληνας Ευρωβουλευτής επικαλούμενος τις τιμές σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία που στερούνται τα ευεργετήματα της καλωδίωσης.
Η παρέμβαση του Γ. Αυτιά είναι η εξής:
Παρακολουθούμε μία τεράστια ανισορροπία σε ό,τι αφορά τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος από χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και άλλες χώρες, η μεγαβατώρα κοστίζει 230 και 250 ευρώ, ενώ σε άλλες 80 και 90 ευρώ. Είναι άδικο, είναι πολύ άδικο, γιατί δεν υπάρχει η καλωδίωση. Πρέπει λοιπόν ο νέος προϋπολογισμός του 2026 να καταργήσει αυτές τις μεγάλες ανισότητες. Στην Οικονομική Επιτροπή κ. Επίτροπε, προωθήσαμε το ξεκίνημα της χρηματοδότησης της καλωδίωσης και να ξέρετε κάτι. Είστε Επίτροπος της Ενιαίας Αγοράς, υπάρχει ενιαία αγορά με τέτοιες ανισότητες; Δεν νομίζω, αυτό το γνωρίζει και πρωτοετής φοιτητής των οικονομικών επιστημών. Και κάτι άλλο. Το φθηνό ρεύμα είναι δικαίωμα και δεν είναι πολυτέλεια κ. Επίτροπε.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης: Ο Άγνωστος Στρατιώτης είναι ένας ιερός χώρος συνύπαρξης, δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση και σε κανένα κόμμα
Τα τζετ του Επστάιν είχαν σχεδιαστεί ως ιπτάμενα μέσα trafficking - Η Γκίσλεϊν Μάξγουελ ήταν η πιο τερατώδης, λέει η συγγραφέας του βιβλίου της Τζιουφρέ
Κωνσταντίνα Μπεκιάρη για τη Δέσποινα Βανδή και το περιπολικό: «Το πρόβλημα δεν είναι το λάστιχο, είναι το σύστημα»
Μητσοτάκης: Ο Άγνωστος Στρατιώτης είναι ένας ιερός χώρος συνύπαρξης, δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση και σε κανένα κόμμα
Τα τζετ του Επστάιν είχαν σχεδιαστεί ως ιπτάμενα μέσα trafficking - Η Γκίσλεϊν Μάξγουελ ήταν η πιο τερατώδης, λέει η συγγραφέας του βιβλίου της Τζιουφρέ
Κωνσταντίνα Μπεκιάρη για τη Δέσποινα Βανδή και το περιπολικό: «Το πρόβλημα δεν είναι το λάστιχο, είναι το σύστημα»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα