Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ: Κροκοδείλια τα δάκρυα για το Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη

«Ο κ. Ανδρουλάκης συμμετείχε ενεργά στην επικίνδυνη διαδικασία αμφισβήτησης των θεσμών» επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος - Ο Μητσοτάκης εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να εμποδίσει τη Δικαιοσύνη να ερευνήσει τυχόν ευθύνες των υπουργών του ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς