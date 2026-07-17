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Εθνική Λυρική Σκηνή: Προσθέτει μία ακόμα παράσταση της «Τραβιάτας» μετά την εξάντληση των εισιτηρίων
Εθνική Λυρική Σκηνή: Προσθέτει μία ακόμα παράσταση της «Τραβιάτας» μετά την εξάντληση των εισιτηρίων
Η εμβληματική όπερα του Βέρντι παρουσιάζεται στην ιστορική παραγωγή του Νίκου Σ. Πετρόπουλου
Ανάρπαστα έγιναν τα εισιτήρια για τις οκτώ παραστάσεις της «Τραβιάτας» έχουν εξαντληθεί, γι’ αυτό και η Εθνική Λυρική Σκηνή αποφάσισε να προσθέσει μία ακόμη παράσταση στις 31 Ιουλίου, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Στην επιπλέον παράσταση της 31ης Ιουλίου τον ρόλο της Βιολέττας Βαλερύ ερμηνεύει η Βασιλική Καραγιάννη, του Αλφρέντο Ζερμόν ο Γιάννης Χριστόπουλος και του Τζόρτζιο Ζερμόν ο Διονύσης Σούρμπης. Την Φλόρα Μπερβουά ερμηνεύει η Μαρισία Παπαλεξίου, Αννίνα η Σοφία Κυανίδου, Γκαστόνε ο Νικόλας Μαραζιώτης, Βαρόνος Ντουφόλ ο Χρήστος Ραμμόπουλος, Μαρκήσιος του Ομπινύ ο Νίκος Κοτενίδης, Δόκτωρ Γκρανβίλ ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Τζουζέππε ο Αντώνης Αντωνιάδης και Οικονόμος / Μαντατοφόρος ο Βασίλης Δημακόπουλος.
Η προπώληση για την επιπλέον παράσταση θα ξεκινήσει στις 17 Ιουλίου 2026 στις 12.00, στα Ταμεία της ΕΛΣ και στην ticketservices.gr.
Η καλλιτεχνική περίοδος 2025/26 ρίχνει αυλαία με την εμβληματική «Τραβιάτα» του Τζουζέππε Βέρντι, στην ιστορική παραγωγή του Νίκου Σ. Πετρόπουλου, η οποία επιστρέφει στην ΕΛΣ είκοσι πέντε χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή της στο Θέατρο Ολύμπια και σε συνέχεια της επιτυχημένης περιοδείας της στην Κίνα και τη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Σ. Πετρόπουλος δημιουργεί μια μοναδική καρτ ποστάλ του γαλλικού 19ου αιώνα, ανασυνθέτοντας με απαράμιλλη φροντίδα και υψηλή αισθητική τον κόσμο της Βιολέττας Βαλερύ. Τα εντυπωσιακά σκηνικά και τα κοστούμια, απολύτως συνεπή στο πνεύμα και την εποχή του έργου, αναδεικνύουν τόσο την πολυτέλεια της παρισινής κατοικίας της ηρωίδας όσο και τη γαλήνη της εξοχικής της κατοικίας στα περίχωρα της γαλλικής πρωτεύουσας. Μέσα από τη σκηνοθετική του προσέγγιση, ο Πετρόπουλος αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του έργου, ισορροπώντας ανάμεσα στη θεατρική μεγαλοπρέπεια και την ανθρώπινη ευαισθησία των χαρακτήρων. Την αναβίωση της σκηνοθεσίας υπογράφει ο Ίων Κεσούλης, τη χορογραφία η Δήμητρα Σβήγκου και την αναβίωση των φωτισμών ο Χρήστος Τζιόγκας.
Βασισμένη στο θεατρικό έργο Η κυρία με τις καμέλιες του Αλέξανδρου Δουμά υιού, η όπερα Τραβιάτα αφηγείται την ιστορία της Βιολέττας Βαλερύ, μιας διάσημης εταίρας της παρισινής κοινωνίας, η οποία γνωρίζει τον αληθινό έρωτα στο πρόσωπο ενός νεαρού άντρα, γόνου καλής οικογένειας του Παρισιού. Η σχέση τους, όμως, προκαλεί την αντίδραση της οικογένειας του νεαρού, οδηγώντας τους δύο εραστές στον αναγκαστικό χωρισμό και τελικά στη συγκλονιστική επανένωσή τους, λίγο πριν από τον θάνατο της Βιολέττας. Στην Τραβιάτα ο Βέρντι σκιαγραφεί ένα από τα πλέον λεπτομερή και σπαρακτικά γυναικεία πορτρέτα στην ιστορία της όπερας, με μια μουσική γραφή που εξελίσσεται διαρκώς σε άμεση συνάρτηση με τον εσωτερικό κόσμο και τις ψυχικές μεταπτώσεις της Βιολέττας.
Στην επιπλέον παράσταση της 31ης Ιουλίου τον ρόλο της Βιολέττας Βαλερύ ερμηνεύει η Βασιλική Καραγιάννη, του Αλφρέντο Ζερμόν ο Γιάννης Χριστόπουλος και του Τζόρτζιο Ζερμόν ο Διονύσης Σούρμπης. Την Φλόρα Μπερβουά ερμηνεύει η Μαρισία Παπαλεξίου, Αννίνα η Σοφία Κυανίδου, Γκαστόνε ο Νικόλας Μαραζιώτης, Βαρόνος Ντουφόλ ο Χρήστος Ραμμόπουλος, Μαρκήσιος του Ομπινύ ο Νίκος Κοτενίδης, Δόκτωρ Γκρανβίλ ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Τζουζέππε ο Αντώνης Αντωνιάδης και Οικονόμος / Μαντατοφόρος ο Βασίλης Δημακόπουλος.
Η προπώληση για την επιπλέον παράσταση θα ξεκινήσει στις 17 Ιουλίου 2026 στις 12.00, στα Ταμεία της ΕΛΣ και στην ticketservices.gr.
Η καλλιτεχνική περίοδος 2025/26 ρίχνει αυλαία με την εμβληματική «Τραβιάτα» του Τζουζέππε Βέρντι, στην ιστορική παραγωγή του Νίκου Σ. Πετρόπουλου, η οποία επιστρέφει στην ΕΛΣ είκοσι πέντε χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή της στο Θέατρο Ολύμπια και σε συνέχεια της επιτυχημένης περιοδείας της στην Κίνα και τη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Σ. Πετρόπουλος δημιουργεί μια μοναδική καρτ ποστάλ του γαλλικού 19ου αιώνα, ανασυνθέτοντας με απαράμιλλη φροντίδα και υψηλή αισθητική τον κόσμο της Βιολέττας Βαλερύ. Τα εντυπωσιακά σκηνικά και τα κοστούμια, απολύτως συνεπή στο πνεύμα και την εποχή του έργου, αναδεικνύουν τόσο την πολυτέλεια της παρισινής κατοικίας της ηρωίδας όσο και τη γαλήνη της εξοχικής της κατοικίας στα περίχωρα της γαλλικής πρωτεύουσας. Μέσα από τη σκηνοθετική του προσέγγιση, ο Πετρόπουλος αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του έργου, ισορροπώντας ανάμεσα στη θεατρική μεγαλοπρέπεια και την ανθρώπινη ευαισθησία των χαρακτήρων. Την αναβίωση της σκηνοθεσίας υπογράφει ο Ίων Κεσούλης, τη χορογραφία η Δήμητρα Σβήγκου και την αναβίωση των φωτισμών ο Χρήστος Τζιόγκας.
Βασισμένη στο θεατρικό έργο Η κυρία με τις καμέλιες του Αλέξανδρου Δουμά υιού, η όπερα Τραβιάτα αφηγείται την ιστορία της Βιολέττας Βαλερύ, μιας διάσημης εταίρας της παρισινής κοινωνίας, η οποία γνωρίζει τον αληθινό έρωτα στο πρόσωπο ενός νεαρού άντρα, γόνου καλής οικογένειας του Παρισιού. Η σχέση τους, όμως, προκαλεί την αντίδραση της οικογένειας του νεαρού, οδηγώντας τους δύο εραστές στον αναγκαστικό χωρισμό και τελικά στη συγκλονιστική επανένωσή τους, λίγο πριν από τον θάνατο της Βιολέττας. Στην Τραβιάτα ο Βέρντι σκιαγραφεί ένα από τα πλέον λεπτομερή και σπαρακτικά γυναικεία πορτρέτα στην ιστορία της όπερας, με μια μουσική γραφή που εξελίσσεται διαρκώς σε άμεση συνάρτηση με τον εσωτερικό κόσμο και τις ψυχικές μεταπτώσεις της Βιολέττας.
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