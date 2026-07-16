Ο Πολάκης επέστρεψε επίσημα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του Σωκράτη Φάμελλου για τη διαγραφή Πολάκη από την ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής επιτέθηκε εκ νέου στον Σωκράτη Φάμελο με ανάρτησή του. «Δυστυχώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και ΣΥΡΙΖΑ θα είμαι ανέφερε μεταξύ άλλων και τόνισε ότι όλοι θα κριθούν από τον λαό.Αναλυτικά η ανάρτησή του:«Εσπασα το παγκοσμιο ρεκορ !!Τρεις προεδροι στη σειρα με διαγραφουν απο την Κοινοβουλευτική ομαδα.(!!!)Ο τελευταιος ,χωρις ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ!!Ανεχεται βουλευτες του να δηλωνουν πως εχουν μετακομισει σε άλλο κομμα, ή στελεχη του να το παιζουν εκπροσωποι τυπου άλλου κομματος και τολμαει να βγαζει εμενα απο την Κοινοβουκευτικη Ομαδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδη ζηταω εδω και μερες να συνεδριασει η Πολιτικη Γραμματεια για να παρουμε αποφασεις!!!Δυστυχως τοσος ειναι και προφανως παρακολουθεί τη διαλυση χωρις να θέλει ή να μπορει να αντιδρασει!Με βγαζει απο την Κοινοβουλευτική Ομαδα ΧΩΡΙΣ καμια ενημερωση πριν ,οπως και ο προηγουμενος!Εγω ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ…..ΟΛΟΥΣ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ !!Οπως εκρινε και στο παρελθον και τους προηγουμενους προεδρους και εμενα!!Θα τα πουμε στην Πολιτικη Γραμματεια!!Παυλος ΠολακηςΒουλευτης Χανιων ,μελος της ΠΓ του Συριζα-ΠΣ».Πλέον, Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου είναι οι φιναλίστ για την εκλογή νέου Προέδρου και φέρονται ως οι δυο επικρατέστεροι διεκδικητές, αν και το συλλογικό μοντέλο ηγεσίας που προκρίνεται, μπορεί να οδηγήσει και σε συμβιβαστική διανομή των ηγετικών ρόλων.