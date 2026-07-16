Συνάντηση Τσίπρα με πρέσβεις χωρών της Βόρειας και Νότιας Αμερικής

Τους ενημέρωσε για τους στόχους της ΕΛΑΣ και αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς της ελληνικής Αριστεράς με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής