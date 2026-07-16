Ανεξαρτητοποιήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέττα
Ανεξαρτητοποιήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέττα
Μετά την Πόπη Τσαπανίδου, εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας τέθηκαν σήμερα άλλοι δύο βουλευτές - Η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον 15 βουλευτές
Το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.
Μετά την Πόπη Τσαπανίδου, που ανακοίνωσε το πρωί την αποχώρησή της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, το μεσημέρι ακολούθησαν και οι Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέττα.
Στις επιστολές τους προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη αναφέρουν:
-Κώστας Μπάρκας
«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλης). Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητος Βουλευτής Πρεβέζης».
-Καλλιόπη Βέττα
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ δυνάμει του άρθρου 16 παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλης.
Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητη Βουλευτής.
Με τις δύο νέες ανεξαρτητοποιήσεις, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον 15 βουλευτές.
Με ανάρτησή της η Καλλιόπη Βέττα εξηγεί ότι η απόφασή της για την ανεξαρτητοποίηση και την αποχώρησή της από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ «υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να παραμείνω ενεργή σε μια στρατηγική ανασύνθεσης του αριστερού και προοδευτικού χώρου, ενάντια σε ομφαλοσκοπήσεις, προσωπικά σχέδια και κατακερματισμούς, όπως εξάλλου έκανα σε όλη την πολιτική μου διαδρομή».
Η απόφαση για την ανεξαρτητοποίηση, καθώς και η παρεπόμενη αποχώρησή μου από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να παραμείνω ενεργή σε μια στρατηγική ανασύνθεσης του αριστερού και προοδευτικού χώρου, ενάντια σε ομφαλοσκοπήσεις, προσωπικά σχέδια και κατακερματισμούς, όπως εξάλλου έκανα σε όλη την πολιτική μου διαδρομή.
Θα πορευτώ με τις ίδιες αρχές και αξίες, εκπροσωπώντας τους πολίτες της Π.Ε. Κοζάνης, υπερασπιζόμενη τα αιτήματα και τις ανάγκες τους, σταθερά προσανατολισμένη στον αγώνα για μια κοινωνία δίκαιη, ισότιμη και προοδευτική»
Μετά την Πόπη Τσαπανίδου, που ανακοίνωσε το πρωί την αποχώρησή της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, το μεσημέρι ακολούθησαν και οι Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέττα.
Στις επιστολές τους προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη αναφέρουν:
-Κώστας Μπάρκας
«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλης). Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητος Βουλευτής Πρεβέζης».
-Καλλιόπη Βέττα
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ δυνάμει του άρθρου 16 παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλης.
Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητη Βουλευτής.
Με τις δύο νέες ανεξαρτητοποιήσεις, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον 15 βουλευτές.
Με ανάρτησή της η Καλλιόπη Βέττα εξηγεί ότι η απόφασή της για την ανεξαρτητοποίηση και την αποχώρησή της από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ «υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να παραμείνω ενεργή σε μια στρατηγική ανασύνθεσης του αριστερού και προοδευτικού χώρου, ενάντια σε ομφαλοσκοπήσεις, προσωπικά σχέδια και κατακερματισμούς, όπως εξάλλου έκανα σε όλη την πολιτική μου διαδρομή».
Η ανάρτηση της Καλλιόπης Βέττα«Σας ενημερώνω ότι μόλις υπέβαλα στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κακλαμάνη την δήλωση αποχώρησης μου από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.
Η απόφαση για την ανεξαρτητοποίηση, καθώς και η παρεπόμενη αποχώρησή μου από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να παραμείνω ενεργή σε μια στρατηγική ανασύνθεσης του αριστερού και προοδευτικού χώρου, ενάντια σε ομφαλοσκοπήσεις, προσωπικά σχέδια και κατακερματισμούς, όπως εξάλλου έκανα σε όλη την πολιτική μου διαδρομή.
Θα πορευτώ με τις ίδιες αρχές και αξίες, εκπροσωπώντας τους πολίτες της Π.Ε. Κοζάνης, υπερασπιζόμενη τα αιτήματα και τις ανάγκες τους, σταθερά προσανατολισμένη στον αγώνα για μια κοινωνία δίκαιη, ισότιμη και προοδευτική»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα