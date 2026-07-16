Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: Όσο αλλοιώνει την πραγματικότητα, τόσο θα υποχωρεί στις μετρήσεις

Οι κυβερνητικές πηγές θέτουν το ερώτημα προς το ΠΑΣΟΚ εάν σκοπεύει να ζητήσει συγγνώμη από τους εννέα βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης





Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «όσο το ΠΑΣΟΚ αλλοιώνει την πραγματικότητα, τόσο θα υποχωρεί στις μετρήσεις», ενώ επισημαίνουν ότι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είχε τοποθετηθεί από την πρώτη στιγμή με σαφή τρόπο για την υπόθεση.



Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνιστά μια σοβαρή εξέλιξη. Αναμένουμε τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να γίνει αξιολόγηση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά».



Οι κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση συνιστά «το αυτονόητο σε μια χώρα όπου ισχύει η αρχή της διάκρισης των εξουσιών».



Παράλληλα, στρέφουν τα βέλη τους κατά του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε λόγο για «κυβέρνηση υποδίκων», προεξοφλώντας, όπως αναφέρουν, την κρίση της Δικαιοσύνης.



εάν σκοπεύει να ζητήσει συγγνώμη από τους εννέα βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα ζητήσουν στο ΠΑΣΟΚ συγγνώμη από τους 9 βουλευτές που «κρέμασαν στα μανταλάκια» και οι οποίοι τώρα απηλλάγησαν;».



ΠΑΣΟΚ: Οι διώξεις σε τέσσερις βουλευτές της ΝΔ αποδεικνύουν ότι το σκάνδαλο ήταν γαλάζιο Νωρίτερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων, κάνοντας λόγο για πελατειακές πρακτικές και διαφθορά. Παράλληλα, επιτέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ζητά εξηγήσεις από την αντιπολίτευση τη στιγμή που κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές βρίσκονται αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Η άσκηση ποινικής δίωξης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και σε βάρος ακόμα 18 προσώπων στα οποία συμπεριλαμβάνονται, ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην γενικός διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων για δύο πράξεις απιστίας και οι δύο πρώην περιφερειακοί διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύει πως στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού.



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Ο πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε και πληρώνει ακριβά τον πελατειασμό και τη διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη.



Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγνώμη; Συγγνώμη γιατί; Που σας αποκαλύψαμε; Κύριε Μαρινάκη , πόση αλαζονεία; Η αρχαία τραγωδία είναι διδακτική: Μετά την ύβρη, έρχεται η νέμεσις».



Μετά την απάντηση από τις κυβερνητικές πηγές, ο Κώστας Τσουκαλάς προχώρησε σε ένα απάντηση σημειώνοντας ότι «οι κυβερνητικές πηγές προσπαθούν να μπερδέψουν τον κόσμο και να παρουσιάσουν ως δικαίωση τη συντριβή του αφηγήματος της κυβέρνησης».



Απάντηση στις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δίνουν κυβερνητικές πηγές, κατηγορώντας το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι παραποιεί τα πραγματικά δεδομένα και προεξοφλεί αποφάσεις της Δικαιοσύνης.Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «όσο το ΠΑΣΟΚ, τόσο θα υποχωρεί στις μετρήσεις», ενώ επισημαίνουν ότι οείχε τοποθετηθεί από την πρώτη στιγμή με σαφή τρόπο για την υπόθεση.Όπως αναφέρουν, σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είχε δηλώσει την 1η Απριλίου 2026: «Η σημερινή ανακοίνωση τηςσυνιστά μια σοβαρή εξέλιξη. Αναμένουμε τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να γίνει».Οι κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση συνιστά «».Παράλληλα, στρέφουν τα βέλη τους κατά του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι τοέκανε λόγο για «κυβέρνηση υποδίκων», προεξοφλώντας, όπως αναφέρουν, την κρίση της Δικαιοσύνης.Κλείνοντας, οι ίδιες πηγές θέτουν το ερώτημα προς το ΠΑΣΟΚαπό τους εννέα βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «».Νωρίτερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων, κάνοντας λόγο για πελατειακές πρακτικές και διαφθορά. Παράλληλα, επιτέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ζητά εξηγήσεις από την αντιπολίτευση τη στιγμή που κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές βρίσκονται αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη.«Η άσκηση ποινικής δίωξης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και σε βάρος ακόμα 18 προσώπων στα οποία συμπεριλαμβάνονται, ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην γενικός διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων για δύο πράξεις απιστίας και οι δύο πρώην περιφερειακοί διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύει πως στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού.Η δικαιοσύνη έχει τον λόγο.Ο πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε και πληρώνει ακριβά τον πελατειασμό και τη διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη.Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγνώμη; Συγγνώμη γιατί; Που σας αποκαλύψαμε; Κύριε Μαρινάκη , πόση αλαζονεία; Η αρχαία τραγωδία είναι διδακτική: Μετά την ύβρη, έρχεται η νέμεσις».Μετά την απάντηση από τις κυβερνητικές πηγές, ο Κώστας Τσουκαλάς προχώρησε σε ένα απάντηση σημειώνοντας ότι «οι κυβερνητικές πηγές προσπαθούν να μπερδέψουν τον κόσμο και να παρουσιάσουν ως δικαίωση τη συντριβή του αφηγήματος της κυβέρνησης».

«Τους παραπέμπει η δικαιοσύνη και αυτοί πανηγυρίζουν ότι δικαιώθηκαν. Μήπως θέλουν και χειροκρότημα για το σκάνδαλο που έστησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ;» σημειώνει.



Στη συνέχεια αναφέρει:«Όσο για το επιχείρημα περί υποχώρησης στις δημοσκοπήσεις, οι κυβερνητικές πηγές ταυτίζονται με την επιχειρηματολογία του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη ο οποίος στην πρόσφατη συνέντευξή του είχε ευθέως συνδέσει τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων με την άρνηση του ΠΑΣΟΚ να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά. 5 μονάδες κάτω, όπως είχε πει. Καταλάβαμε όλοι!»