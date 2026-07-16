Μαρινάκης: Δεν υπάρχει λόγος οι 4 του ΟΠΕΚΕΠΕ να μην είναι ξανά υποψήφιοι βουλευτές, υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας
Μαρινάκης: Δεν υπάρχει λόγος οι 4 του ΟΠΕΚΕΠΕ να μην είναι ξανά υποψήφιοι βουλευτές, υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας
Επιτέθηκε ξανά στην αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ: «Όσοι μιλούσαν εν συνόλω για κυβέρνηση υποδίκων με πρώτο το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσουν συγγνώμη από τους 9 ανθρώπους αυτούς;»
Τη θέση ότι «δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι» καθώς «υπάρχει και για αυτούς το τεκμήριο της αθωότητας» διατύπωσε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ερωτηθείς για τους 4 βουλευτές για τους οποίους ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.
Στο πλαίσιο αυτό θύμισε ότι «πριν από κάποιους μήνες είχε προεξοφληθεί παραπομπή και ενοχή για 13 άτομα, οι 9 φύγανε»
Όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «πριν από κάποιους μήνες όταν ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την άρση ασυλίας 11+2 βουλευτών της ΝΔ, ενώ η αυτονόητη στάση θα έπρεπε να είναι υπάρχει διάκριση εξουσιών, ας περιμένουμε την απόφαση της δικαιοσύνης, η αντιπολίτευση με πρώτη την αξιωματική σε αυτό, μίλησε για κυβέρνηση υποδίκων προεξοφλώντας την άσκηση δίωξη και σε πολλές δηλώσεις στελεχών της την ενοχή. Λίγους μήνες μετά, μετά και μια έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου, οι 7+2, το σύνολο, 9 πάνε στο αρχείο. Είναι πολύ απλή η ερώτηση: όσοι μιλούσαν εν συνόλω για κυβέρνηση υποδίκων με πρώτο το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσουν συγγνώμη από τους 9 ανθρώπους αυτούς;»
«Παραιτήθηκαν στην κυβέρνηση για να διερευνηθεί η υπόθεση κάποια μέλη της, ο κ. Τσιάρας, ο κ. Κεφαλογιάννης, ο κ. Χατζηβασιλείου. Στοχοποιήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί, οι υποθέσεις αρχειοθετήθηκαν, θα τους ζητήσει κανείς συγγνώμη; Θα υπάρξει αποκατάσταση για τη στοχοποίηση» συνέχισε ο κ. Μαρινάκης στο πλαίσιο αυτό.
Παρατήρησε, δε, ότι «αν υπήρχε η έκθεση που προσδιορίζει τα ποσά, ίσως να είχαμε αποφύγει αυτή την εξέλιξη».
Απαντώντας, δε, στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ μετά τις διώξεις που άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο κ. Μαρινάκης είπε «σήμερα βγάζει ανακοίνωση και βάζει στο κάδρο και ζητά απολογίες η αντιπολίτευση. Αν μετά από μήνες αυτοί οι 4 ή κάποιοι εξ αυτών αθωωθούν θα βγάλουν νέα ανακοίνωση; Δεν βάζουν μυαλό; Το συμπέρασμα από κάθε εξέλιξη που καταρρίπτει το αφήγημα των τηλεδικαστηρίων είναι ότι πρέπει να μάθουν ότι η δουλειά αυτή είναι της Δικαιοσύνης. Να σταματήσουν να μετατρέπουν τη βουλή, τα πάνελ σε τηλεδικαστήρια. Μιλούσαν για ξυλόλια και καταρρίφθηκαν, μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων και για 9 από τους 13 αρχειοθετήθηκαν οι κατηγορίες».
Στο πλαίσιο αυτό θύμισε ότι «πριν από κάποιους μήνες είχε προεξοφληθεί παραπομπή και ενοχή για 13 άτομα, οι 9 φύγανε»
Όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «πριν από κάποιους μήνες όταν ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την άρση ασυλίας 11+2 βουλευτών της ΝΔ, ενώ η αυτονόητη στάση θα έπρεπε να είναι υπάρχει διάκριση εξουσιών, ας περιμένουμε την απόφαση της δικαιοσύνης, η αντιπολίτευση με πρώτη την αξιωματική σε αυτό, μίλησε για κυβέρνηση υποδίκων προεξοφλώντας την άσκηση δίωξη και σε πολλές δηλώσεις στελεχών της την ενοχή. Λίγους μήνες μετά, μετά και μια έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου, οι 7+2, το σύνολο, 9 πάνε στο αρχείο. Είναι πολύ απλή η ερώτηση: όσοι μιλούσαν εν συνόλω για κυβέρνηση υποδίκων με πρώτο το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσουν συγγνώμη από τους 9 ανθρώπους αυτούς;»
«Παραιτήθηκαν στην κυβέρνηση για να διερευνηθεί η υπόθεση κάποια μέλη της, ο κ. Τσιάρας, ο κ. Κεφαλογιάννης, ο κ. Χατζηβασιλείου. Στοχοποιήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί, οι υποθέσεις αρχειοθετήθηκαν, θα τους ζητήσει κανείς συγγνώμη; Θα υπάρξει αποκατάσταση για τη στοχοποίηση» συνέχισε ο κ. Μαρινάκης στο πλαίσιο αυτό.
Παρατήρησε, δε, ότι «αν υπήρχε η έκθεση που προσδιορίζει τα ποσά, ίσως να είχαμε αποφύγει αυτή την εξέλιξη».
Απαντώντας, δε, στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ μετά τις διώξεις που άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο κ. Μαρινάκης είπε «σήμερα βγάζει ανακοίνωση και βάζει στο κάδρο και ζητά απολογίες η αντιπολίτευση. Αν μετά από μήνες αυτοί οι 4 ή κάποιοι εξ αυτών αθωωθούν θα βγάλουν νέα ανακοίνωση; Δεν βάζουν μυαλό; Το συμπέρασμα από κάθε εξέλιξη που καταρρίπτει το αφήγημα των τηλεδικαστηρίων είναι ότι πρέπει να μάθουν ότι η δουλειά αυτή είναι της Δικαιοσύνης. Να σταματήσουν να μετατρέπουν τη βουλή, τα πάνελ σε τηλεδικαστήρια. Μιλούσαν για ξυλόλια και καταρρίφθηκαν, μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων και για 9 από τους 13 αρχειοθετήθηκαν οι κατηγορίες».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα