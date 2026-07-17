Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.
Φάνης Μουρατίδης: Σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί σε νέο θεατρικό έργο του Λάκη Λαζόπουλου
Φάνης Μουρατίδης: Σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί σε νέο θεατρικό έργο του Λάκη Λαζόπουλου
Το «Breaking God» είναι μια κωμωδία για την εικόνα και τα social media, τις ψευδείς ειδήσεις, τις ψευδαισθήσεις της εποχής μας, τη δύναμη της ανθρώπινης επαφής και τη χαρά του να ζεις
Ένα έργο που γελάει με όλα όσα μας χωρίζουν και θυμίζει, τελικά, όλα όσα μας ενώνουν. Μια κωμωδία για την εικόνα και τα social media, τις ψευδείς ειδήσεις, τις ψευδαισθήσεις της εποχής μας, τη δύναμη της ανθρώπινης επαφής και τη χαρά του να ζεις είναι το «Breaking God» του Λάκη Λαζόπουλου που θα ανέβει στο Θέατρο Αλάμπρα, τον Οκτώβριο, σε σκηνοθεσία Φάνη Μουρατίδη ο οποίος και θα πρωταγωνιστεί.
Η δημοτικότητα Του έχει πέσει, τα νούμερα είναι απογοητευτικά… το engagement με το κοινό Του θέλει ενίσχυση… και ο ΘΕΟΣ αποφασίζει πως ήρθε η ώρα για ένα γενναίο restart. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, αν έχεις κακό PR καμία αιωνιότητα δεν σε σώζει. Θέλει να κάνει rebranding και ξεκινά παγκόσμια περιοδεία. Αυτή τη φορά δεν ψάχνει προφήτες. Ψάχνει celebrities. Και ναι, το casting έχει ξεφύγει.
Όμως τα σχέδια δεν πάνε πάντα όπως τα περιμένεις. Στην πορεία, ένα μικρό ατύχημα Τον στέλνει κατά λάθος στην Ελλάδα. Ε, κάποια στιγμή δεν έπρεπε να ‘ρθει και από εδώ; Και, όπως φαίνεται, ήρθε η ώρα
Ο Θεός επιστρέφει στην Ελλάδα, όχι για να δώσει απαντήσεις, αλλά για να κάνει τις σωστές ερωτήσεις. Με χιούμορ, αυτοσαρκασμό και πολλή αγάπη για τα ανθρώπινα στραβά μας.
Στην παράσταση θα παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Μάριος Πετκίδης και Κωνσταντίνος Μπεφάνης.
Η δημοτικότητα Του έχει πέσει, τα νούμερα είναι απογοητευτικά… το engagement με το κοινό Του θέλει ενίσχυση… και ο ΘΕΟΣ αποφασίζει πως ήρθε η ώρα για ένα γενναίο restart. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, αν έχεις κακό PR καμία αιωνιότητα δεν σε σώζει. Θέλει να κάνει rebranding και ξεκινά παγκόσμια περιοδεία. Αυτή τη φορά δεν ψάχνει προφήτες. Ψάχνει celebrities. Και ναι, το casting έχει ξεφύγει.
Όμως τα σχέδια δεν πάνε πάντα όπως τα περιμένεις. Στην πορεία, ένα μικρό ατύχημα Τον στέλνει κατά λάθος στην Ελλάδα. Ε, κάποια στιγμή δεν έπρεπε να ‘ρθει και από εδώ; Και, όπως φαίνεται, ήρθε η ώρα
Ο Θεός επιστρέφει στην Ελλάδα, όχι για να δώσει απαντήσεις, αλλά για να κάνει τις σωστές ερωτήσεις. Με χιούμορ, αυτοσαρκασμό και πολλή αγάπη για τα ανθρώπινα στραβά μας.
Στην παράσταση θα παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Μάριος Πετκίδης και Κωνσταντίνος Μπεφάνης.
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