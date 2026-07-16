Μητσοτάκης στο ΚΥΣΟΙΠ: 49,5 δισ. ευρώ για την Ελλάδα και διεκδίκηση πρόσθετων πόρων από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας

Η ευχή όλων μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα είναι δύσκολο, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να γεφυρωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους πόρους, οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι προκειμένου να κλείσει το συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο του προϋπολογισμού.Άρα, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιθανό η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει στην ελληνική προεδρία, το β’ εξάμηνο του 2027, και αυτό καθιστά νομίζω ακόμα πιο σημαντική και την κατάληξη των εκλογών της άνοιξης του 2027, διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια κυβέρνηση στη χώρα μας θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά.Έρχομαι τώρα στο δεύτερο ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε. Όσον αφορά τα δίκτυα, εδώ συζητάμε ουσιαστικά για ένα πλέγμα καθοριστικών οδικών, σιδηροδρομικών, ενεργειακών, τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τα οποία αλλάζουν ουσιαστικά όλη την όψη της πατρίδας μας.Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη μεγάλη πρόοδο την οποία έχουμε κάνει στον τομέα των υποδομών. Στους μεν οδικούς άξονες, θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε, αγαπητέ Υπουργέ Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στα μέρη σας την επόμενη εβδομάδα για να δώσουμε στην κυκλοφορία ολοκληρωμένο, επιτέλους, τον Ε65, τον τελευταίο μεγάλο οδικό άξονα της ηπειρωτικής Ελλάδας, ο οποίος πιστεύω ότι θα δώσει μια νέα αναπτυξιακή δυναμική στη Δυτική Μακεδονία και τη δυτική Θεσσαλία.Τα έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης προχωρούν. Οι Κρητικοί συμπολίτες μας βλέπουν πια ότι ο ΒΟΑΚ μετατρέπεται από ένα όνειρο σε ένα έργο το οποίο πια υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς.Εδώ θέλω να τονίσω ότι συνολικά έχουμε κάνει παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα 130 χιλιόμετρα στον υφιστάμενο δρόμο. Σημαντικές παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που έχουν αλλάξει τελείως την όψη του πώς μετακινείται κάποιος στον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης.Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τις σημαντικές σιδηροδρομικές συνδέσεις, για τα έργα αποκατάστασης μετά τον «Daniel», για τις σημαντικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις που αφορούν το βόρειο και το νότιο Αιγαίο, μετά την ολοκλήρωση της εμβληματικής διπλής διασύνδεσης με την Κρήτη.Αυτές είναι παρεμβάσεις που δεν εξασφαλίζουν απλά ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια στα νησιά μας, αλλά είναι και παρεμβάσεις οι οποίες τελικά μειώνουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για όλους. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι μέσω των ΥΚΩ ουσιαστικά όλοι οι καταναλωτές επιβαρύνονται με ένα πρόσθετο κόστος για την ηλεκτροδότηση των νησιών μας.Και βέβαια, πολλά ακόμα έργα. Το έργο του Flyover στη Θεσσαλονίκη κινείται εντός χρονοδιαγράμματος και θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027. Και βέβαια, πολλοί ακόμα σημαντικοί νέοι σχεδιασμοί οι οποίοι αφορούν την Αττική, για τους οποίους θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα τους επόμενους μήνες.Επιτρέψτε μου να κλείσω με μία τοποθέτηση που αφορά τη σημερινή εξέλιξη και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία νομίζω ότι αναδεικνύεται και με έναν εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.Εδώ θέλω να τονίσω ότι στην αρχή αυτής της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, 13 Υπουργοί και Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Από αυτούς τους 13, οι εννέα, σήμερα που μιλάμε, αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και τέσσερα ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω από τη Δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημμελήματα.Θα ήθελα να κάνω μία ειδική μνεία, μιας και είμαστε σε ένα κυβερνητικό Συμβούλιο, στους τρεις Υπουργούς από τους οποίους ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθιξίας. Είναι έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί «κυβέρνηση υποδίκων».Και αναρωτιέμαι: άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες; Είναι κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε τη βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.«Θέλω να υπενθυμίσω ότι εδώ και παραπάνω από έναν χρόνο η κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία προετοιμάζονται και δρουν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2028-2034.Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά, με σαφείς θέσεις και διαμορφώνοντας κατάλληλες συμμαχίες στη διαπραγμάτευση, που γίνεται δύσκολη και περίπλοκη, με στόχο φυσικά να υπηρετήσουμε τα εθνικά συμφέροντα και να μην υπάρξει αυτό που πολλοί αναλυτές έχουν βαφτίσει «δημοσιονομικό κενό» για τη χώρα, μετά το 2028, λόγω του ότι δεν θα υπάρχει Ταμείο Ανάκαμψης.Τα νέα, με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι κατ’ αρχήν καλά, αλλά τίποτα δεν είναι δεδομένο, διότι υπάρχουν οι χώρες, οι βόρειες κατά βάση, που παραδοσιακά θέλουν να περιορίζεται ο προϋπολογισμός, κυρίως για τη Συνοχή και τη Γεωργία.Αυτό αναδεικνύει την ανάγκη να υπάρχει μια αξιόπιστη και σοβαρή κυβέρνηση που να μας εκπροσωπεί με επάρκεια στις Βρυξέλλες και το γεγονός ότι θα έχουμε και την ελληνική προεδρία σε ένα κρίσιμο για τη διαπραγμάτευση σημείο αναδεικνύει επίσης αυτή την ανάγκη ακόμα περισσότερο.Θέλω να σημειώσω ένα καινούργιο στοιχείο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγράμματος, που το διαφοροποιεί από όλα τα προηγούμενα: το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ανταγωνιστικότητα.Εκεί δεν υπάρχουν, με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία, εθνικές ποσοστώσεις, εξασφαλισμένο ποσό δηλαδή, για κάθε χώρα. Όμως, εάν κάνει κανείς τη διαίρεση, θα δει ότι με πληθυσμιακά κριτήρια η χώρα θα μπορούσε να πάρει, αν υποβάλει αξιόπιστες προτάσεις, από 8 μέχρι 10 δισ. ευρώ, επιπλέον των αρχικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι μισό Ταμείο Ανάκαμψης.Δράττομαι της ευκαιρίας να πω και από αυτή τη συνάντηση, να καταστήσω σαφές στα πανεπιστήμιά μας, στα ερευνητικά κέντρα και στις επιχειρήσεις ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία, που θα ήμασταν όλοι ασυγχώρητοι εάν δεν την αξιοποιούσαμε. Αυτό θέλει κινητοποίηση και θέλει αξιόπιστες και σοβαρές προτάσεις, στον χώρο κυρίως της έρευνας και της τεχνολογίας.Θέλω να πω και δύο λόγια για το δεύτερο θέμα της ατζέντας. Προφανώς, εμείς συζητάμε συχνά με τα Υπουργεία -και στο πλαίσιο του ΚΥΣΟΙΠ έχουμε ξανασυζητήσει- το θέμα του σχεδιασμού για τα δίκτυα. Από πέρυσι μέχρι φέτος έχει γίνει μια πολύ σημαντική πρόοδος, έχει αναφερθεί ο Πρόεδρος σε αυτή: ολοκληρώθηκε το Μετρό της Θεσσαλονίκης, η υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης, προχωρούμε τώρα στα εγκαίνια του Ε65.Έχουμε όμως και μια σειρά από κρίσιμα projects τα οποία πρέπει να «τρέξουμε», και στο πλαίσιο του κυβερνητικού έργου αλλά και στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ερχόμενη τετραετία, αυτό που λέμε, «Ατζέντα 2030».Πέραν όσων ανέφερε ο Πρόεδρος, θέλω να σταθώ στο σιδηροδρομικό δίκτυο, κάτι που διαχρονικά έχει παραμεληθεί. Τους επόμενους μήνες ολοκληρώνονται τα έργα του βασικού κορμού Αθήνα - Θεσσαλονίκη, με ηλεκτροκίνηση, διπλή γραμμή προφανώς και τηλεδιοίκηση, και αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε έναν σχεδιασμό με ορίζοντα το 2030 και για άλλες σιδηροδρομικές γραμμές, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα: Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο.Μπορούμε επίσης και πρέπει και θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ιδιαίτερα διασυνδέσεις που έχουν και οικονομικό και περιβαλλοντικό αλλά και εθνικό «χρώμα»: οι διασυνδέσεις με το νότιο και το βόρειο Αιγαίο.Τα δίκτυα νέας γενιάς οπτικών ινών και όλες οι σχετικές, επίσης, τηλεπικοινωνιακές υποδομές έρχονται να συμπληρώσουν την προσπάθεια, αλλά και μεγάλα έργα αστικών αναπλάσεων.Στο Ελληνικό από τον Φεβρουάριο θα έχουμε τους πρώτους κατοίκους, ενοίκους. Δεν είναι πια θεωρία. Το Ελληνικό έχει ξεκινήσει να γίνεται πράξη.Στον Ελαιώνα η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει επίσης μια άλλη τεράστια προσπάθεια ανάπλασης, διυπουργικής υφής, και στη Θεσσαλονίκη προχωρούν το στρατόπεδο «Γκόνου» και το στρατόπεδο «Παύλου Μελά».Άρα, έχουμε μία δράση πολυεπίπεδη και απαντούμε κάθε μέρα με έργο. Αυτή θα είναι και η προσπάθειά μας τους επόμενους μήνες, αλλά και στην επόμενη τετραετία».