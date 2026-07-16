«Δεν θα γίνουμε θεατές στον διχασμό»: Παραιτήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ

Συνεχίζονται οι αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ - «Μέσα στο ίδιο μας το κόμμα έχουν εγκατασταθεί συμπεριφορές εσωστρέφειας που απαξιώνουν τις αρχές και τα ιδανικά για τα οποία αγωνιστήκαμε» τονίζουν στην επιστολή τους