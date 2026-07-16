Γεραπετρίτης: Ελλάδα και Ιαπωνία ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία
Γεραπετρίτης: Ελλάδα και Ιαπωνία ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία
Ο Έλληνας ΥΠΕΞ, θα συναντηθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου, με τον υπουργό Εξωτερικών του Βιετνάμ, Le Hoai Trung και στη συνέχεια με τον Πρωθυπουργό του Βιετνάμ, Le Minh Hung στο Ανόι
Δήλωση υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, μετά το πέρας της συνάντησής του με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιαπωνίας, Toshimitsu Motegi.
«Ολοκληρώσαμε σήμερα, τη διμερή επαφή με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιαπωνίας, σε ένα εξαιρετικά θετικό κλίμα. Η Ιαπωνία αποτελεί την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία, μια παγκόσμια ηγέτιδα σε ό,τι αφορά την οικονομία, αλλά και τη διπλωματική επιρροή.
Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα διμερή μας θέματα, για την ανάπτυξη των επενδύσεων, για τομείς, στους οποίους υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης, όπως είναι ο τομέας της ναυτιλίας, ο τομέας της ενέργειας, ο πολιτισμός, η υψηλή τεχνολογία και οι ακαδημαϊκές ανταλλαγές.
Στη συζήτησή μας αναφερθήκαμε και στα γεωπολιτικά ζητήματα της περιοχής και του κόσμου. Σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, η Ελλάδα και η Ιαπωνία μοιράζονται τις ίδιες αρχές μιας διεθνούς κοινότητας, η οποία θα λειτουργεί με βάση αρχές και κανόνες, μιας διεθνούς κοινότητας, η οποία θα τάσσεται κατά του αναθεωρητισμού και κατά κάθε αλλαγής του υφιστάμενου πλαισίου.
Στο πλαίσιο αυτό, μιλήσαμε για τη διεύρυνση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας, όπως επίσης και για την περαιτέρω συνεργασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, καθώς επίσης και τη διμερή μας αμυντική συνεργασία. Η Ελλάδα αποτελεί μια πραγματική πύλη της Ιαπωνίας προς την Ευρώπη και τον κόσμο.
Ανέπτυξα στον υπουργό τα ζητήματα, τα οποία αφορούν ιδίως τα θέματα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Έχουμε ακριβώς την ίδια αντίληψη και συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε ακόμη περισσότερο, έτσι ώστε η διαπεριφερειακή συνεργασία, η οποία είναι κρίσιμη σήμερα, να μπορέσει να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο.
Παρά το γεγονός ότι μας χωρίζει μια μεγάλη γεωγραφική απόσταση με την Ιαπωνία, η πραγματικότητα είναι ότι οι αντιλήψεις μας είναι πολύ κοντινές και για τον λόγο αυτό θα εργαστούμε από κοινού, έτσι ώστε οι απόψεις αυτές της πλήρους, χωρίς καμία απολύτως παρέκκλιση, εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, να καταστούν το παγκόσμιο πρότυπο».
Στη συνέχεια, ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Βιετνάμ, Le Minh Hung.
Το Σάββατο 18 Ιουλίου, ο υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφθεί το Μαυσωλείο του Ho Chi Minh, όπου θα πραγματοποιηθεί τελετή κατάθεσης στεφάνου.
«Ολοκληρώσαμε σήμερα, τη διμερή επαφή με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιαπωνίας, σε ένα εξαιρετικά θετικό κλίμα. Η Ιαπωνία αποτελεί την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία, μια παγκόσμια ηγέτιδα σε ό,τι αφορά την οικονομία, αλλά και τη διπλωματική επιρροή.
Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα διμερή μας θέματα, για την ανάπτυξη των επενδύσεων, για τομείς, στους οποίους υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης, όπως είναι ο τομέας της ναυτιλίας, ο τομέας της ενέργειας, ο πολιτισμός, η υψηλή τεχνολογία και οι ακαδημαϊκές ανταλλαγές.
📍 Tokyo— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 16, 2026
FM George Gerapetritis met w/ #Japan counterpart, Toshimitsu Motegi, reaffirming the strong bilateral relations based on the Strategic Partnership signed in 2023. pic.twitter.com/bmDW2m981c
Στη συζήτησή μας αναφερθήκαμε και στα γεωπολιτικά ζητήματα της περιοχής και του κόσμου. Σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, η Ελλάδα και η Ιαπωνία μοιράζονται τις ίδιες αρχές μιας διεθνούς κοινότητας, η οποία θα λειτουργεί με βάση αρχές και κανόνες, μιας διεθνούς κοινότητας, η οποία θα τάσσεται κατά του αναθεωρητισμού και κατά κάθε αλλαγής του υφιστάμενου πλαισίου.
Στο πλαίσιο αυτό, μιλήσαμε για τη διεύρυνση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας, όπως επίσης και για την περαιτέρω συνεργασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, καθώς επίσης και τη διμερή μας αμυντική συνεργασία. Η Ελλάδα αποτελεί μια πραγματική πύλη της Ιαπωνίας προς την Ευρώπη και τον κόσμο.
Ανέπτυξα στον υπουργό τα ζητήματα, τα οποία αφορούν ιδίως τα θέματα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Έχουμε ακριβώς την ίδια αντίληψη και συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε ακόμη περισσότερο, έτσι ώστε η διαπεριφερειακή συνεργασία, η οποία είναι κρίσιμη σήμερα, να μπορέσει να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο.
Παρά το γεγονός ότι μας χωρίζει μια μεγάλη γεωγραφική απόσταση με την Ιαπωνία, η πραγματικότητα είναι ότι οι αντιλήψεις μας είναι πολύ κοντινές και για τον λόγο αυτό θα εργαστούμε από κοινού, έτσι ώστε οι απόψεις αυτές της πλήρους, χωρίς καμία απολύτως παρέκκλιση, εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, να καταστούν το παγκόσμιο πρότυπο».
Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Ανόι, στις 17 και 18 ΙουλίουΤην Παρασκευή 17 Ιουλίου, ο υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών του Βιετνάμ, Le Hoai Trung.
Στη συνέχεια, ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Βιετνάμ, Le Minh Hung.
Το Σάββατο 18 Ιουλίου, ο υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφθεί το Μαυσωλείο του Ho Chi Minh, όπου θα πραγματοποιηθεί τελετή κατάθεσης στεφάνου.
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