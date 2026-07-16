Γεραπετρίτης: Ελλάδα και Ιαπωνία ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ, θα συναντηθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου, με τον υπουργό Εξωτερικών του Βιετνάμ, Le Hoai Trung και στη συνέχεια με τον Πρωθυπουργό του Βιετνάμ, Le Minh Hung στο Ανόι





