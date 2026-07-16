Κεφαλογιάννης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν διαπίστωσε κανένα στοιχείο εμπλοκής μου

Ο βουλευτής της ΝΔ υπογράμμισε επίσης ότι η Δικαιοσύνη λειτουργεί με στοιχεία, αποδείξεις και εφαρμογή του νόμου και όχι με εικασίες, δημοσιεύματα ή πολιτικές αντιπαραθέσεις