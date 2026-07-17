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Ο Τραμπ απαιτεί να ανακληθούν οι άδειες των τηλεοπτικών δικτύων που δεν μετέδωσαν απευθείας το διάγγελμά του
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Ο Τραμπ απαιτεί να ανακληθούν οι άδειες των τηλεοπτικών δικτύων που δεν μετέδωσαν απευθείας το διάγγελμά του

Το NBC και το ABC «ξέρουν πως το σύστημά μας έχει διαφθαρεί και δεν θέλουν να το αποκαλύψουν» και «θέλουν να συνεχιστεί η απάτη», ισχυρίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο Τραμπ απαιτεί να ανακληθούν οι άδειες των τηλεοπτικών δικτύων που δεν μετέδωσαν απευθείας το διάγγελμά του
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]Ο Ντόναλντ Τραμπ αξίωσε να ανακληθούν οι άδειες αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων εθνικής εμβέλειας που προτίμησαν να μην αναμεταδώσουν το διάγγελμά του  από τον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας χωρίς να παρουσιάσει καμιά απόδειξη πως ενέχονται σε υποτιθέμενη συνωμοσία για τη διάπραξη εκλογικής απάτης.

«Το NBC και το ABC είπαν πως δεν θα μεταδώσουν την ομιλία. Επειδή ξέρουν πως το σύστημά μας έχει διαφθαρεί και δεν θέλουν να το αποκαλύψουν. Αυτά και άλλα μέσα ενημέρωσης είναι μέρος συνωμοσίας. Θέλουν να συνεχιστεί η απάτη. Μια απάτη όπως αυτή θα έπρεπε να σημάνει την ανάκληση των αδειών τους», είπε σε επιθετικό τόνο ο πρόεδρος.


Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει για χρόνια, χωρίς να έχει παρουσιάσει ποτέ πειστική απόδειξη, πως στις προεδρικές εκλογές του 2020 του «έκλεψαν» τη νίκη, ότι επικράτησε εκείνος και όχι ο δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν.

Στο διάγγελμα κατηγόρησε ιδίως την Κίνα πως διεξήγαγε «επιχείρηση» για την απόκτηση των «δεδομένων» εκατομμυρίων αμερικανών ψηφοφόρων. Ειδικοί ωστόσο επισημαίνουν πως τα δεδομένα αυτά είναι δημόσια.

Όπως επισήμαναν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η κινεζική πρεσβεία εξέδωσε ανακοίνωση, πριν την ομιλία Τραμπ, με την οποία τόνισε πως το Πεκίνο θεωρεί τις εκλογές στις ΗΠΑ «εσωτερική υπόθεση», τηρεί την «αρχή της μη ανάμειξης στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών» και πως «η Κίνα ουδέποτε αναμείχθηκε ή θα αναμιχθεί στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ».
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